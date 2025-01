Istraga protiv načelnikove supruge i drugi put proširena. Ovaj put sumnjiče je da je 35 ljudi prevarila za oko milijun eura

Istraga protiv Narcise Mrazović Hegedić (50), bivše direktorice jedne poslovnice Zagrebačke banke u Čakovcu, inače i supruge Zorana Hegedića, načelnika općine Brezovečki Hum i istaknutog HNS-ovog političara, koju ŽDO Varaždin, sumnjiči za prijevaru, još je jednom proširena. Ovaj put sumnjiči ju se da je 35 osoba oštetila za više od milijun eura.

ŽDO Varaždin sumnjiči ju da je od travnja 2014. do lipnja 2024. u Varaždinu, Čakovcu, Brezničkom Humu i Zagrebu, kao zaposlenica jedne banke, ali i nakon što je u prosincu 2023., prestala raditi u banci, neistinito predočavala fizičkim osobama da im kao visokopozicionirana osoba u banci može ugovoriti povlašteno oročavanje novca uz visoke kamatne stope. Te osobe su joj povjerovale, nakon čega bi joj predale novac, a ona je sačinjavala i predavala im lažne ugovore o oročenju novca. No novac nije polagala na račun banke već ga je zadržavala za sebe.

Sumnjiči ju se i da je nagovorila više osoba koje nisu raspolagale novcem za oročenje da podignu kredit u banci. Njima je neistinito predočavala da će rate kredita plaćati ostvarenom kamatom, a tvrdila im je i da će im nakon otplate isplatiti ugovorene iznose. Međutim nije to učinila, već je novac zadržavala za sebe.

Kada je pokrenuta inicijalna istraga, Mrazović Hegedić i njezina 55-godišnja kolegica sumnjičile su se da su od listopada do prosinca 2023. klijentima banke nudile sklapanje ugovora o oročenom depozitu s kamatom od jedan posto mjesečno i rokom oročenja od šest mjeseci, iako se takav proizvod nije nalazio u službenoj ponudi banke. Sumnjičile su se da su koristile povjerenje koje su klijenti stekli jer su godinama bili u poslovnim odnosima s 55-godišnjom osobnom bankaricom, pa su navodile klijente da potpišu dokumente o isplatama gotovog novca s njihovih osobnih računa iako novac nisu primili, ili su ih navodile da donesu gotov novac u banku koji su potom bile dužne položiti na račun banke kao depozit, što one nisu činile. To su pravdale potrebama potpisivanja ugovora oročenjima depozita. Dvije bankarice sumnjičile su se i da ugovore o oročenim depozitima nisu evidentirale u službenim evidencijama banke, a isplaćen novac s računa klijenata ili donesenu gotovinu su zadržavale za sebe. Ukupno se radilo o iznosu od 1,8 milijuna eura. Ta inicijalna istraga nakon toga je prvi put protiv Mrazović Hegedić proširena lani u kolovozu, a tada ju se sumnjičilo da je 10 ljudi prevarila za oko 700.000 eura.