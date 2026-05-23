GLASANJE O PREUSTROJU RIJEČKE UPRAVE: NOVI OMJER SNAGA

Možemo: Iva Rinčić ipak je trojanski konj HDZ-a

Foto: Nel Pavletić/Pixsell
Snježana Bičak
23.05.2026.
u 11:53

I Lista za Rijeku ocijenila je kako je s ulaskom HDZ-a u vladajuću većinu gradonačelnica napokon izašla iz ormara i otvoreno pokazala politički okvir na kojem temelji svoju vlast.

Grad Rijeka dobit će preustroj gradske uprave koja će ubuduće imati 11 upravnih odjela i dvije službe. O tome tko će ih voditi odlučit će gradonačelnica Iva Rinčić, čiji je prijedlog novog ustroja grada dobio potporu većine gradskih vijećnika. Priklonio joj se HDZ koji smatra da su Riječani na zadnjim izborima odabrali promjene, a za njih promjena znači i mijenjanje strukture zaposlenih u gradskoj upravi iz vremena SDP-ove vlasti.

Sječa glava

No oporba smatra da nema potrebe za 'sječom glava' budući da većina zaposlenika ionako nije politički angažirana. Na popisu gradskih vijećnika koji nisu podržali odluku o preustroju su članovi PGS-a i Platforme Možemo, dok su suzdržani bili iz SDP-a, IDS-a i Liste za Rijeku. Zeleno svjetlo Iva Rinčić dobila je s 21 glasom, uz potporu Kluba AM-UNIJA-CENTAR-HSU-FOKUS-ALTERNATIVA, Kluba HDZ-a, nezavisnih vijećnika Leonarda Matkovića, Stefana Mataje Mafricija, Tanje Savić i Enee Dessarda te nestranačkog vijećnika s liste Mosta Marinka Koljanina.

Riječki Možemo kazao je da je uzurpacija gradske vlasti pokazala ono što se do sada moglo vidjeti, ali se nije nikada izgovaralo – da je Iva Rinčić trojanski konj HDZ-a.

– Rinčić i politička grupacija oko nje odlučili su potpuno otkriti svoj politički smjer, a to je da Rijeku predaju u ruke HDZ-u. Smiješno je uopće pomisliti da će male stranke okupljene oko Rinčić na bilo koji način moći parirati HDZ-u kad im jednom otvore vrata gradske uprave i proračuna. Ovo je i zanemarivanje volje birača, što se već dogodilo s Mostom, jer Most u ovom sazivu Gradskog vijeća ima dva vijećnika manje nego u prošlom sazivu, dok HDZ ima jednog vijećnika manje – kažu iz Možemo Rijeka. Iz suzdržanog riječkog SDP-a, pak, kažu da je glasanje o preustroju uprave pokazalo da iza navodne nezavisnosti i politike promjena ne stoji nikakav vrijednosni ni programski okvir, nego isključivo politička trgovina i interesne koalicije.

– Reorganizacija gradske uprave nije administrativno pitanje, nego duboko politička odluka koja određuje način upravljanja Rijekom. Ako se takva odluka donosi glasovima HDZ-a, Marka Filipovića i Mosta, građani imaju pravo znati kakvi su politički dogovori prethodili toj većini i što je zauzvrat obećano – kažu iz SDP-a.

Politički dogovori

I Lista za Rijeku ocijenila je kako je s ulaskom HDZ-a u vladajuću većinu gradonačelnica napokon izašla iz ormara i otvoreno pokazala politički okvir na kojem temelji svoju vlast. Podsjećaju da je prije izbora Rinčić tvrdila da neće surađivati s HDZ-om, SDP-om ni Markom Filipovićem s kojim je surađivala odmah nakon izbora, a sada je prekršeno,dodaju, i obećanje vezano za HDZ. Poručuju da je gradonačelnica, uvukavši HDZ u vladajuću većinu, napokon izašla iz ormara i otvoreno pokazala politički okvir na kojem temelji svoju vlast.

Možemo! Rijeka Iva Rinčić

