U Istri se suočavaju s neobičnim problemom, cestari očajni: 'Sve se razbija, nema pravila'

Vandalizam se nažalost sve češće susreće u našem svakodnevnom životu, no rijetko kada dosegne ovakvu razinu. U istarskoj općini Marčana i okolici, prometni znakovi su već mjesecima na meti vandala, a šteta koju su počinili postaje sve ozbiljnija.

Prema navodima Dnevnika.hr, više od 200 prometnih znakova u ovom području je uništeno, oštećeno ili ukradeno od veljače ove godine. Šteta je već premašila 20 tisuća eura. "Oštećenja su očigledno namjerna, vidimo da su nastala na razne načine, najčešće korištenjem tupih predmeta za udaranje po znakovima," izjavio je Paolo Lukež, voditelj za redovno održavanje i promet županijskih i lokalnih cesta. Pretpostavlja se da su počinitelji koristili kamenje ili željezne šipke.

Situacija je alarmantna jer se ne bira vrsta znaka - od znakova opasnosti do prometnih tabli, svi su na udaru. "Nema pravila, razbija se sve bez obzira na vrstu i dimenziju znakova," dodao je Marin Simić, pomoćnik rukovoditelja redovnog održavanja Istarske ceste.

Neki od oštećenih znakova su odmah zamijenjeni, no novi su također brzo uništeni. Iz županijske uprave za ceste Istarske županije navode da će svi znakovi biti zamijenjeni, no to će se dogoditi kada se situacija smiri. "Trenutno se mijenjaju isključivo znakovi opasnosti i znakovi izričite zabrane, dok se znakovi obavijesti ne mijenjaju dok se ne stabilizira stanje," dodao je Lukež.

Oštećenja su prijavljena policiji, koja provodi kriminalističko istraživanje s ciljem utvrđivanja počinitelja kaznenih djela uništenja, oštećenja ili zlouporabe znakova za opasnost.

