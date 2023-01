I jučer, unatoč upozorenjima medija, s mrežne stranice Grada Dubrovnika nije uklonjena fotografija malodobnika zatečenog u ispisivanju grafita “Gosha” na betonskom zidu podno ceste u Pobrežju. Grad je likovao što ga je policija zatekla u “nagrđivanju i oštećivanju” gradske prometne infrastrukture. Reakcija je bila kao da je vandalizirao stare zidine. Premda, osobito iz perspektive građana Zagreba, razumljivo je što su to iskoristili za apel o nužnosti čuvanja gradske imovine.

Ali, taj entuzijazam i odlučnost ipak nisu trebali iskaliti na malodobniku koji je grafit ispisivao na zidu koji definitivno nije vrijedan takve pompe. S obzirom na uspješnost policije i komunalnih redara u sprečavanju vandala u šaranju fasada pa i spomenika kulture diljem Hrvatske, sporna informacija zapravo nije zaslužila objavu. Iako je malodobniku zamagljeno lice, vidi se čitava figura pa ga susjedi, prijatelji, poznanici... ipak mogu prepoznati.

Foto: Matko Begoivc/PIXSELL

Doduše, kad vidimo neke grafite u središtu Zagreba pa i na rijetko svježe uređenim fasadama čovjeku prvo padne na pamet kako bi bila dobra satisfakcija kad bi se autore škrabotina moglo izložiti na neko vrijeme na Trgu bana Jelačića kako bi svi mogli vidjeti kako izgleda glupost. I, naravno, natjerati ih da sve vrate u prvobitno stanje. Stoga, kako u Dubrovniku, tako i akcija zagrebačkih vlasti protiv vandala koji devastiraju središte metropole, uvijek će naići na golemu podršku, to veću što je uspješnija. Kad ste čuli da je neki vandal unatoč brojnim kamerama uhvaćen i odgovarajuće sankcioniran, ili da su roditelji morali masno platiti čišćenje ili obnovu fasade. Ali koliko god nas ljutili ne dolazi u obzir iskaljivati se na malodobnicima koje obitelj, ali ni škola i zajednica nisu naučili temeljnim vrijednostima.

Zabranjeno je otkrivanje identiteta djeteta do 18. u kažnjivim okolnostima. Po članku 178. Kaznenog zakona tko “objavi djetetovu fotografiju ili otkrije identitet djeteta, što je kod djeteta izazvalo uznemirenost, porugu vršnjaka ili drugih osoba ili je na drugi način ugrozilo dobrobit djeteta”, kaznit će se do godine zatvora, do dvije ako to učini putem medija ili interneta, a do tri službena osoba. Zabranjeno je objaviti i pojedinosti iz privatnog života djeteta koje mogu štetiti, što nesvjesno čine i roditelji, pa i mediji, kao ovih dana posvojitelji, koji braneći svoje pozicije svašta pričaju iz života djece u Africi.

>> VIDEO: Drama na Sljemenskoj žičari: Zbog prevelike gužve puštali i bez karte