Oštećeni i grobovi prijateljica poginulih u naletu kamiona: 'Razbili su anđele koje nose kolege iz razreda'

Cvjetni aranžmani, lampioni, vaze za cvijeće, ukrasne figure, svijeće, pa čak i drveni križevi razbijeni su i razbacani su na mjesnom groblju u Erdutu, objavila je osječko-baranjska policija koja je obavila očevid nakon ovog sramotnog događaja do kojeg je došlo ove srijede. Radi se o katoličkom groblju nedaleko od Osijeka, a jedina ''sreća'' u svemu je što nisu oštećeni grobovi i nadgrobni spomenici.

- Pa pogledajte što su napravili na grobu moje Renate. Porazbijani svi mali anđeli koje na grob donose njeni prijatelji iz razreda. Razbijeno je kameno postolje za svijeće i sve svijeće. Počinitelj se na jednu i porezao, pa se po grobu vide kapljice krvi. Zgaženo cvijeće, razbijeno staklo svuda uokolo. Pored je grob njene prijateljice Ive. Na njemu je pokidao i vaze, i kandilo, i križ. Pa strašno. Ne razumijem zašto je itko to imao potrebu učiniti - ispričala je Zorica Horvat, majka Renate koju je, zajedno s prijateljicom, 2019. pregazio vozač kamiona na odmorištu u Novskoj gdje su se nalazili učenici Osnovne škole Erdut.

Grob Renate i njene prijateljice jedni su od 65 grobova koje su divljački uništili nepoznati počinitelji za kojima policija trenutno traga, prenose 24sata. S obzirom na to da je cijelo groblje u kaosu, mještani smatraju kako je to učinilo više ljudi.

- Jučer oko pola 5 nazvala me susjeda i rekla da je netko razbijao po groblju i da je grob moje Renate isto oštećen. Navodno se sve to dogodilo između 15 i 16 sati. U šoku sam, cijelu noć nisam spavala - dodala je.

- Ja sam prvi došao na groblje i vidio to sve. Odmah sam zvao policiju. Pogledajte ovo: nogama su gazili po tim anđelima. Skidali su križeve i njima udarali okolo po grobovima, potom ih pobacali. Razbijali slike na grobovima. Tko bi to mogao učiniti, ne znam, a još manje zašto. Ne vjerujem da je to na nacionalnoj osnovi jer su uništeni i grobovi na pravoslavnom dijelu groblja. To je neki idiot! Točno se vidi da je skakao po grobovima i gazio sve po njima - kaže Goran Takač, mještanin koji je došao počistiti grob svoje supruge.

Sada se nadaju da će kamere čovjeka u kući do groblja otkriti počinitelja, ili počinitelje, a načelnik općine najavio je i postavljanje dvije kamere, nakon što je jedna bila ukradena prije nekoliko mjeseci.

- Nažalost, mi smo informaciju dobili sinoć, imali smo taman Općinsko vijeće kada sam dobio snimak da se nešto na groblju događa. Mi smo mislili da je oluja ili neki loši vremenski uvjeti, ali kada smo vidjeli groblje, šokiralo nas je. Bili smo pozvani od strane policije da vidimo se događa. Ovo je jedan čin koji je svakako za svaku osudu. No, ovo nije ciljano, mislimo da je ovo uzrok nečega... Svi su u nevjerici i čuđenju jer se ovo inače nije događalo, mi nemamo problema na nacionalnoj osnovi. Problem je, mi ćemo pomoći koliko ćemo moći, srećom nisu velika oštećenja - objasnio je načelnik Jugoslav Vesić.