Istaknuti povjesničar upravo je objavio svoje kapitalno djelo

Istaknuti povjesničar Davor Marijan napisao je dosad niz knjiga i znanstvenih članaka, no njegova najnovija monografija "Hrvatska šutnja i godine raspleta – Hrvatska u Jugoslaviji 1980-ih" njegovo je kapitalno djelo. Knjiga zahvaća razdoblje od Titove smrti 1980. do višestranačkih izbora 1990., s prijelomnom točkom u 1987. godini, koju autor interpretira kao početak "godina raspleta". Riječ je o najdetaljnijoj studiji o političkoj eliti Hrvatske u posljednjem desetljeću socijalističke Jugoslavije, utemeljenoj na zapisnicima tisuća sjednica centralnih komiteta i predsjedništava Saveza komunista Hrvatske (SKH) i Saveza komunista Jugoslavije (SKJ), te na arhivskom gradivu hrvatskih službi sigurnosti. Ta nepregledna količina dokumenata i "pogled iznutra" omogućili su autoru da precizno rekonstruira mehanizme odlučivanja političke elite, da se odmakne od mitologiziranih tumačenja raspada Jugoslavije, ali i da – promijeni mišljenje o 1980-im godinama. Stoga smo intervju s njime počeli baš tom zanimljivošću.