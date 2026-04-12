Istaknuti povjesničar upravo je objavio svoje kapitalno djelo

Istaknuti povjesničar Davor Marijan napisao je dosad niz knjiga i znanstvenih članaka, no njegova najnovija monografija "Hrvatska šutnja i godine raspleta – Hrvatska u Jugoslaviji 1980-ih" njegovo je kapitalno djelo. Knjiga zahvaća razdoblje od Titove smrti 1980. do višestranačkih izbora 1990., s prijelomnom točkom u 1987. godini, koju autor interpretira kao početak "godina raspleta". Riječ je o najdetaljnijoj studiji o političkoj eliti Hrvatske u posljednjem desetljeću socijalističke Jugoslavije, utemeljenoj na zapisnicima tisuća sjednica centralnih komiteta i predsjedništava Saveza komunista Hrvatske (SKH) i Saveza komunista Jugoslavije (SKJ), te na arhivskom gradivu hrvatskih službi sigurnosti. Ta nepregledna količina dokumenata i "pogled iznutra" omogućili su autoru da precizno rekonstruira mehanizme odlučivanja političke elite, da se odmakne od mitologiziranih tumačenja raspada Jugoslavije, ali i da – promijeni mišljenje o 1980-im godinama. Stoga smo intervju s njime počeli baš tom zanimljivošću.
U monografiji 'Hrvatska šutnja i godine raspleta – Hrvatska u Jugoslaviji 1980-ih' autor demistificira 'hrvatsku šutnju', analizira bankrot Jugoslavije i otkriva kako je srbijanska elita planirala dominaciju godinama prije prvog ispaljenog metka
Komentara 3
Neka nam živi jedina i vječno voljena Hrvatska! Slava i hvala hrvatskim braniteljima🇭🇷
Napokon cemo saznati dali je Mika Spiljak bio “drzavnik” a Milka Planic “celicna lady”,narodski “gvozdika”!
Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.
Čekamo da sad Obuljenka knjigu proglasi šundom. Za svaki lsučaj.