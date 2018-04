Još jedna žrtva fratra: 'Počeo mi je maziti bedra i krenuo me ljubiti...'

I dok policija istražuje najmanje tri slučaja povezana s mogućim pedofilskim skandalom u samostanu sv. Frane u Splitu, 38-godišnjak iz Splita za Slobodnu Dalmaciju je ispričao da je i on bio jedna od žrtva danas 78-godišnjeg fratra. Nii policija ni crkvene vlasti za to, tvrdi, ne znaju.

- Samo radi istine, da se bar moj dio istine dozna i da se pokuša spriječiti daljnja šteta bilo na račun Crkve ili osobe koja je ovo prijavila, a o čemu sam čitao u novinama. Nemam ja nikakav materijalni ni drugi motiv za ovaj istup, nego samo da se pravda zadovolji. Što se mene tiče, on je svoju kaznu dobio, njemu se to odrazilo i na zdravlje i ostatak života; nema on sreće u životu, ne treba mu više ni jedna druga kazna, ni svjetovna ni sudbena. No, želim da javnost zna cijelu istinu, koja se mora znati. Imam neke prijatelje koji mi kažu da njihovi nećaci, rodbina, idu u Sv. Frane na vjeronauk i druge aktivnosti i spominjali su mi da idu kod tog fratra. Kad sam to čuo, trenutno sam se smrznuo, rekao sam samo: "Dajte, ljudi, nemojte me ništa pitati, samo nemojte dicu tamo puštati." Ako ovaj moj istup pomogne da se spriječi makar jedan jedini slučaj i spasi makar jedno dijete, napravili smo veliku stvar. Odmah da kažem da nemam nikakve veze sa žrtvom s kojom ste vi razgovarali, niti poznajem druge žrtve - rekao je muškarac.

Ispričao je o svom prvom susretu s fratrom. Svirao je u orkestru kao dijete, a probe i nastupe imali su u crkvi.

- Prvi moj susret s dotičnim fratrom bio je nakon jednog koncerta; pozvao me k sebi u sobu na kat i pitao me jesam li zainteresiran svirati u crkvenom bendu od troje-četvero ljudi. Rekao sam da jesam, pa smo se našli nekoliko dana nakon toga kako bismo se dogovorili za probe, no sve je otišlo u potpuno drugom smjeru. Taj drugi put sam došao opet kod njega u sobu. Polako je pridobivao moje povjerenje, a onda mi je dao da pijem nekakav viski ili konjak, što je bio moj prvi susret s alkoholom. Tu sam izgubio i dio svijesti i samokontrole i ne sjećam se koliko sam alkohola popio - kaže.

- Sjećam se njegova fizičkog nasrtanja na mene i uvjeravanja da je to sve Bogu drago i da je to sve dio Božje ljubavi. Krenuo je rukama prema mojim genitalijama, počeo mi je maziti bedra i krenuo me ljubiti po licu, vratu i gurati me na krevet, a sve je to bilo popraćeno verbalnim opravdanjima za to što radi. Kad sam izišao iz te sobe, nisam, koliko se sjećam, osjećao ništa osim općenitog osjećaja srama i da se nešto loše dogodilo, ali kao dijete nisam imao pojma kako, na koji način i kome uopće predstaviti što se dogodilo i kako to nekome reći, pogotovo tih godina, kad je Crkva tek dobila na snazi i popularnosti - dodao je.

Roditelji su mu se rastali kaže te je fratar pomagao njegovoj obitelji, davao humanitarnu pomoć.

- Ne, to je bio prvi put, ali to je poslije trajalo godinama. Nastavilo se u kontinuitetu sve dok nisam otišao na fakultet, dakle cijelu srednju školu - ispričao je 38-godišnjak o tome je li zlostavljanje nastavljeno.