Papa Lav zapeo na Tenerifima, u pomoć mu uskočio kraj Španjolske

Papa Lav ukrcao se u petak u zrakoplov Falcon koji mu je ponudio španjolski kralj nakon što je tehnički problem prizemljio veći papinski avion na otoku Tenerife, odgodivši povratak u Vatikan na kraju jednotjednog posjeta Španjolskoj. Španjolska vlada rekla je da će zrakoplov zračnih snaga koji koristi kralj prevesti papu i nekoliko članova njegova izaslanstva u Rim. Ostatak delegacije i novinari otputovat će drugim zrakoplovom koji je poslan iz Madrida.

Lav se već bio ukrcao na let kojim upravlja zrakoplovna kompanija Iberia nakon što su ga ispratili kralj Felipe i drugi španjolski dužnosnici, da bi se potom vratio natrag na terminal. Kapetan Iberijina zrakoplova je kasnije rekao da motor vjerojatno nije mogao upaliti zbog vjetra i da se problem nije mogao odmah riješiti. Ne navodeći pojedinosti, Iberia je priopćila da je zrakoplov imao tehnički problem i da je iz Madrida poslan zamjenski avion koji će za Rim odletjeti u petak.