VIDEO/FOTO Eksplozije u Teheranu, Iran lansirao rakete, požar bukti u američkoj mornaričkoj bazi u Bahrainu
UŽIVO Haidar Diab: Idemo prema paklu i kataklizmi nakon napada na Iran
VIDEO Raketni napad na američku mornaricu: Gori sjedište Pete flote, objavljene snimke
VIDEO Napad na Dubai: Snimljen trenutak udara, pogođen hotel
Hrvat usred raketnog kaosa u Dubaiju: Ljudi su u šoku izlazili na ulice i snimali eksplozije!
SNAŽAN UDAR IZ ZRAKA

VIDEO Velika eksplozija u Bahreinu: Pogođena stambena zgrada, sumnja se na napad dronom

Autor
Danijel Prerad
28.02.2026.
u 18:42

Zasad nije poznato ima li ozlijeđenih ni kolika je materijalna šteta

Usred nagle eskalacije sukoba na Bliskom istoku, snažna eksplozija odjeknula je u Bahreinu, gdje je pogođena stambena zgrada. Neposredno prije udara čuo se karakterističan zvuk nalik onom prilikom napada drona. Prema dostupnim izvješćima, oštećena zgrada nalazi se u blizini američke vojne baze u Bahreinu. Zasad nije poznato ima li ozlijeđenih ni kolika je materijalna šteta.

Eksplozija u Bahreinu

FOTO Eksplozije, ljudi bježe u skloništa, redovi za benzin: Pogledajte prizore iz Irana pod napadom
1/15

