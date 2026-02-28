VIDEO Velika eksplozija u Bahreinu: Pogođena stambena zgrada, sumnja se na napad dronom

Usred nagle eskalacije sukoba na Bliskom istoku, snažna eksplozija odjeknula je u Bahreinu, gdje je pogođena stambena zgrada. Neposredno prije udara čuo se karakterističan zvuk nalik onom prilikom napada drona. Prema dostupnim izvješćima, oštećena zgrada nalazi se u blizini američke vojne baze u Bahreinu. Zasad nije poznato ima li ozlijeđenih ni kolika je materijalna šteta.Eksplozija u Bahreinu
