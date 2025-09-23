Iskoristi uplatu putem kartice i osvoji 40% bonusa na Vegas.hr

Od 23. rujna u 12:00 sati do 25. rujna u 23:59 svi korisnici koji uplate putem bankovnih kartica ostvaruju pravo na 40% bonusa na svoj iznos uplate.
Kako funkcionira?
- Aktiviraj kampanju u korisničkom izborniku pod sekcijom “Pregled bonusa”.
- Uplati najmanje 5 € putem kartice.
- Bonus se automatski dodjeljuje na tvoj račun.
Za razliku od prethodne promocije, maksimalni iznos bonusa sada je povećan s 20 € na čak 50 €, a uz to je moguće iskoristiti promociju svaki dan tijekom trajanja kampanje, do tri puta ukupno.
Što trebaš znati?
- Račun mora biti verificiran kako bi imao pravo na bonus.
- Bonus iznosi 40% tvoje uplate, maksimalno do 50 €.
- Bonus je potrebno odigrati 20 puta prije moguće isplate.
- Dobitci ostvareni bonusom dostupni su tek nakon što se bonus odigra 20x.
- Bonus vrijedi 24 sata od trenutka aktivacije.
- Vegas.hr zadržava pravo izmjene uvjeta, prekida promocije ili isključenja računa u slučaju zlouporabe.
Iskoristi priliku za dodatnih 40% i uživaj u još uzbudljivijem igranju!
Vegas.hr - jer svaki ulog zaslužuje više.
