#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
posebna promocija

Iskoristi uplatu putem kartice i osvoji 40% bonusa na Vegas.hr

Promo
VL
Autor
Promo
23.09.2025.
u 16:56

Vegas.hr ponovno nagrađuje svoje igrače posebnom promocijom!

Od 23. rujna u 12:00 sati do 25. rujna u 23:59 svi korisnici koji uplate putem bankovnih kartica ostvaruju pravo na 40% bonusa na svoj iznos uplate.

Kako funkcionira?

  • Aktiviraj kampanju u korisničkom izborniku pod sekcijom “Pregled bonusa”.
  • Uplati najmanje 5 € putem kartice.
  • Bonus se automatski dodjeljuje na tvoj račun.

Za razliku od prethodne promocije, maksimalni iznos bonusa sada je povećan s 20 € na čak 50 €, a uz to je moguće iskoristiti promociju svaki dan tijekom trajanja kampanje, do tri puta ukupno.

Što trebaš znati?

  • Račun mora biti verificiran kako bi imao pravo na bonus.
  • Bonus iznosi 40% tvoje uplate, maksimalno do 50 €.
  • Bonus je potrebno odigrati 20 puta prije moguće isplate.
  • Dobitci ostvareni bonusom dostupni su tek nakon što se bonus odigra 20x.
  • Bonus vrijedi 24 sata od trenutka aktivacije.
  • Vegas.hr zadržava pravo izmjene uvjeta, prekida promocije ili isključenja računa u slučaju zlouporabe.

Iskoristi priliku za dodatnih 40% i uživaj u još uzbudljivijem igranju!

Vegas.hr - jer svaki ulog zaslužuje više.

