Iskoristi uplatu putem kartice i osvoji 40% bonusa na Vegas.hr

Od 23. rujna u 12:00 sati do 25. rujna u 23:59 svi korisnici koji uplate putem bankovnih kartica ostvaruju pravo na 40% bonusa na svoj iznos uplate.

Kako funkcionira?

Aktiviraj kampanju u korisničkom izborniku pod sekcijom “Pregled bonusa”.

Uplati najmanje 5 € putem kartice.

Bonus se automatski dodjeljuje na tvoj račun.

Za razliku od prethodne promocije, maksimalni iznos bonusa sada je povećan s 20 € na čak 50 €, a uz to je moguće iskoristiti promociju svaki dan tijekom trajanja kampanje, do tri puta ukupno.

Što trebaš znati?

Račun mora biti verificiran kako bi imao pravo na bonus.

Bonus iznosi 40% tvoje uplate, maksimalno do 50 €.

Bonus je potrebno odigrati 20 puta prije moguće isplate.

Dobitci ostvareni bonusom dostupni su tek nakon što se bonus odigra 20x.

Bonus vrijedi 24 sata od trenutka aktivacije.

Vegas.hr zadržava pravo izmjene uvjeta, prekida promocije ili isključenja računa u slučaju zlouporabe.

Iskoristi priliku za dodatnih 40% i uživaj u još uzbudljivijem igranju!

Vegas.hr - jer svaki ulog zaslužuje više.