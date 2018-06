Iseljavanje mladih iz Hrvatske strateški je interes svih hrvatskih vlada

Hrvatski iseljenici milijardama financiraju prema njima smišljeno i okrutno vođenu politiku svih dosadašnjih hrvatskih vlada – kaže hrvatski poduzetnik Đuro Božanović (33), koji osam godina radi u Njemačkoj.

Prema njegovim riječima, hrvatsko gospodarstvo godinama tone, iako političari govore o rastu i oporavku. Investitora i investicija nema, a i oni koji se pojave bivaju razočarani.

- Političari se samo slete oko investitora, slikaju se i hvale, a potom dvosmislenim zakonodavstvom stvaraju pritisak na poslodavce koji, što god da naprave, ulaze u koliziju sa zakonima koji se mogu različito tumačiti. Stoga moraju na pravnike potrošiti značajna sredstva i prolaziti mukotrpan gospodarski stres kako bi dokazali svoju nevinost – kaže Božanović.

On smatra da jednako nerazuman i krajnje nekorektan odnos kakav je prema gospodarstvu vladajući imaju i prema iseljenicima i kako je zapravo iseljavanje mladih iz Hrvatske strateški interes svih vlada u zadnjih deset godina. Razlozi za to financijske su prirode. On napominje kako podaci HNB-a govore kako je 4,5 milijuna Hrvata koji žive izvan hrvatskih granica do 2014. u domovinu poslalo preko 30 milijardi eura, što je više od svih stranih investitora zajedno.

- Ako uzmemo da 200 tisuća Hrvata mjesečno u Hrvatsku vrati po tisuću eura, to je na godišnjoj razini oko 2,4 milijarde. Stoga, ako pogledamo izvještaj ministra Zdravka Marića o suficitu, vidjet ćemo da je zapravo riječ o novcu koji iseljenici donesu u RH - dodaje Božanović. Božanović napominje kako se od ulaska Hrvatske u EU do danas značajno povećao broj iseljenika, čak i za 300 tisuća. Od toga, napominje, Hrvatska ima i te kakvu korist, odnosno povećan godišnji prihod za minimalno dvije milijarde eura s obzirom da većina iz novog odljeva iseljenika u RH ima određene obveze kako prema kreditima, tako i prema svojim obiteljima, održavanju imovine i dr. On smatra kako su hrvatski iseljenici poslali i daleko više novca, službenim i neslužbenim kanalima, i sudjeluju u značajnom udjelu BDP-a koji proizlazi iz turizma, no o tome se nedovoljno govori i nitko ne želi objaviti pravu statistiku.

- Ova i sve prethodne vlade dobro su upoznate od kuda im se puni državni proračun. S obzirom da ulagača, investitora čak niti potencijalnih nema, jer su sve rastjerali, odlučili su se na ciljano iseljavanje radno sposobnih iz RH. Samim tim s jedne strane smanjuju trošak, a s druge strane i te jako popunjavaju proračun friškim kapitalom novoiseljenih Hrvata. Kako niti jedna dosadašnja vlada nije poduzela ništa na dugoročnim i strateškim interesima, tako i ova sada kratkoročno pokriva svoj proračun, a potom će od istih tih iseljenika i njihove djece ubirati novac od nekretnina, što je već pripremljeno zakonom o privremenoj odjavi boravka - ističe Božanović, inače direktor za jugoistočnu Europu u njemačko-hrvatskoj tvrtki IMR Hamburg.

Božanović kaže kako se ove godine mislio vratiti u Hrvatsku, ali kada je vidio kako stvari funkcioniraju u našoj zemlji, u zadnji trenutak je odustao.