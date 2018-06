Grabar-Kitarović: Narod nije oporba, narodu se ne govori da nije u pravu

Četvrt stoljeća rada Hrvatske udruge poslodavaca na Danu poduzetnika obilježila je kritika predsjednice Kolinde Grabar Kitarović pristupu rješavanja problema Vlade Andreja Plenkovića. Umjesto preporuka tražila je od premijera strateško promišljanje, analizu prije donošenja brzih odluka važnih za cijelu zemlju te suradnju. Premijer Plenković obećao je da će od početka 2019. smanjiti opću stopu PDV-a, a poslodavci inzistiraju na brzim i temeljitim reformama kako bi gospodarstvo uhvatilo korak s drugim zemljama Europske Unije.

- Moram zaključiti da rasprave s ovakvih događaja ne padaju na plodno tlo. Problem je i u razini nijekanja problema i zatvorenosti političkih elita prema konstruktivnom doprinosu. Prijedlog dijaloga se odbija na osnovi tehnikalija, istraživanja se proglašavaju širenjem pesimizma, a glas velikog dijela društva se degradira. U takvom nastupu je nešto izrazito krivo. Narod nije oporba, narodu se ne govori da nije u pravu - poručila je predsjednica Grabar Kitarović istaknuvši da je ključ rješavanja svih problema u Hrvatskoj rasteretiti rad kako bi zaposlenici imali veće plaće, a poduzetnici više prostora za ulaganja i otvaranje radnih mjesta.

Premijer Plenković je u obraćanju poduzetnicima istaknuo da je gospodarstvo oscilirali te da smo zbog specifične tranzicije, odnosno činjenicom da je Domovinski rat oštetio ekonomiju za 160 posto BDP-a, Hrvatska zaostajala, ali je zaključio i da smo se vratili na razine gospodarske aktivnosti iz 2008., što po statističkim pokazateljima nije točno u svim područjima jer su investicije i dalje znatno niže nego prije krize.

Nastavit ćemo sa smanjivanjem poreza i povećanjem pravne sigurnosti. U drugoj fazi porezne reforme koja će biti spremna na jesen i u primjeni od prvog dana 2019. smanjit ćemo opću stopu PDV-a bez obzira na rasprave o tome treba li to ili ne treba napraviti. Lani je stvoreno je novih 60.000 radnih mjesta, a očekujem ih još barem toliko do kraja mandata - obećao je Plenković naglašavajući da je u području fiskalne konsolidacije učinjeno puno čemu je dokaz i pad javnog duga i deficita te rast kreditnog rejtinga Hrvatske. To su preduvjeti za ulazak u eurozonu, poručio je, pa naglasio da je taj cilj ključ za konkurentnije kamatne stope, odnosno jeftinije financiranje ulaganja.

Predsjednica Hrvatske udruge poslodavaca Gordana Deranja, poručila je da moramo iskoristiti desetljeće pred nama koje nas može približiti standardu razvijenih zemalja Europske Unije.

- Pred nama je novo desetljeće koje donosi nove prilike, ako ih iskoristimo Hrvatska 2028. godine može biti zemlja u kojoj žive sretni ljudi. Mi poslodavci smo uvjereni da to može biti realnost pod uvjetom da svi društveni akteri stvarno podrže promjene. Članovi HUP-a su svjesni odgovornosti jer smo mi ti koji otvaraju nova radna mjesta, ulažemo i ostvarujemo rast zato promjene ne očekujemo samo od drugih već se i sami mijenjamo. Hrvatska može i zaslužuje bolje - poruka je Deranje. Dan poduzetnika okupio je više od tisuću poduzetnika.