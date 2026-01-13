Trumpov odabir riječi i bahat način na koji ih izgovara mijenjaju društveni i politički obzor Amerike i svijeta

U svom opširnom kritičkom "Osvrtu na predstavljanje prijevoda Biblije na govorni jezik", objavljenom 27. prosinca, na blagdan sv. Ivana evanđelista, zagrebački pomoćni biskup Ivan Šaško na jednome mjestu raspravlja o poetičnosti i poietičnosti biblijskog jezika. U čemu je, osim u jednom slovu, razlika između značenja te dvije riječi? Poetičnost je pojam koji dolazi iz književne teorije i stilistike. Odnosi se na estetska, izražajna, umjetnička svojstva jezika, na parametre kao što su ritam, zvučnost, metaforičnost, slikovitost i melodičnost. Ukratko, poetičnost je pridjev koji se odnosi na to kako je nešto rečeno i na kvalitetu jezika koja ga čini nalik poeziji, kao umjetničkoj književnoj disciplini. S druge strane, poietičnost, također izvedena iz grčke riječi "poiesis", naglašava stvaralačku snagu jezika, kojem nije jedini i glavni zadatak da stvarnost samo opisuje, nego da je i proizvodi. Kao u biblijskoj priči o stvaranju svijeta kada Bog reče neka bude svjetlost – i bi svjetlost.