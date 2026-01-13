Trumpov odabir riječi i bahat način na koji ih izgovara mijenjaju društveni i politički obzor Amerike i svijeta

U svom opširnom kritičkom "Osvrtu na predstavljanje prijevoda Biblije na govorni jezik", objavljenom 27. prosinca, na blagdan sv. Ivana evanđelista, zagrebački pomoćni biskup Ivan Šaško na jednome mjestu raspravlja o poetičnosti i poietičnosti biblijskog jezika. U čemu je, osim u jednom slovu, razlika između značenja te dvije riječi? Poetičnost je pojam koji dolazi iz književne teorije i stilistike. Odnosi se na estetska, izražajna, umjetnička svojstva jezika, na parametre kao što su ritam, zvučnost, metaforičnost, slikovitost i melodičnost. Ukratko, poetičnost je pridjev koji se odnosi na to kako je nešto rečeno i na kvalitetu jezika koja ga čini nalik poeziji, kao umjetničkoj književnoj disciplini. S druge strane, poietičnost, također izvedena iz grčke riječi "poiesis", naglašava stvaralačku snagu jezika, kojem nije jedini i glavni zadatak da stvarnost samo opisuje, nego da je i proizvodi. Kao u biblijskoj priči o stvaranju svijeta kada Bog reče neka bude svjetlost – i bi svjetlost.
Hrvatski liberalizam 25 godina od smrti Vlade Gotovca ostao bez ideja, hrabrosti i saveznika
Od nositelja demokratske tranzicije liberalne stranke postale su marginalni akteri, dekor vlasti, opozicija bez sadržaja i apologeti neliberalnih tendencija bez jasnog identiteta i političkog utjecaja
Dok Putin stvara 'ruski svijet', svijet je zapravo sve manje ruski
Maduro nije mogao očekivati ni dobiti nikakvu zaštitu jer Moskva za to nije sposobna, a uz to s Trumpovom Amerikom pregovara o jedinoj egzistencijalno važnoj stvari za Putinov režim – Ukrajini
Kakva je to ljevičarka koja kupi stambeni komfor s ratom kredita od 1500 eura
Ako je i uspjela preteći nekretninske mešetare, zar netko stvarno misli da bi Benčić dala gušta HDZ-ovim polugama vlasti da je ulove u poreznoj muljaži pri kupnji stana?!
Zašto metropole ne podnose 'došljake' iz provincija ili one iz trećih zemalja
I dok domaći doseljenici dolaze iz istog nacionalnog i jezičnog prostora, strani ulaze u društvo s vidljivim razlikama. Jezik, fizički izgled, vjerske prakse i običaji čine ih trajno uočljivima
Grok, Jandroković, DP, U ime obitelji i digitalna seksualnost
Stručnjaci ističu da programi pokretani umjetnom inteligencijom koji digitalno svlače žene, kolokvijalno nazvani “nudifiers”, postoje već godinama, no dosad su uglavnom bili ograničeni na tamne dijelove interneta u koje pristojan svijet ne zalazi.
Kancelar Merz shvatio da je Turska sve važniji faktor za sigurnost u Europi
Izvoz oružja iz Njemačke u Tursku lani je dosegao najvišu razinu u 26 godina.Ta je zemlja lani bila druga na popisu, odmah iza Norveške. Ukrajina je pak pala na treće mjesto
Moramo jako pametno odigrati između EU i SAD-a
Europa mora balansirati između zaštite svojih interesa i totalne Trumpove nepredvidljivosti i patološke narcisoidnosti, i nekako čekati da prođu još tri godine njegova mandata, pa da se i tenzije smanje, osim ako Trumpa ne naslijedi netko poput J. D. Vancea koji je još luđi od njega
S državom i Orbánom slizani MOL može biti opasno političko oruđe
Preuzimanjem NIS-a MOL praktično postaje energetski igrač bez presedana. Igru mogu poremetiti izbori u Mađarskoj pobijedi li Magyar koji je nesklon ruskoj nafti
Efendija Cerić prešućuje da iranske pomoći u ratu ne bi bilo bez pristanka Hrvatske
Oružje za Armiju BiH i fanatični borci odlazili su preko hrvatskog teritorija i uz znanje hrvatskih vlasti
Tomislav Sabljak, hrvatski književni zavjet
Otkrivamo, zapravo, kako ne postoji nijedna druga institucionalizirana i kroz vrijeme protegnuta lista koja bi na približno vjerodostojan način potvrđivala postojanje hrvatske književnosti, iz čega, slijedeći logiku, lako zaključujemo da u Hrvatskoj ne postoji, niti je ikad postojala važnija književna nagrada od one koju je ustanovio Tomislav Sabljak