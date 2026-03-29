RASTE PRITISAK

Iran zaprijetio i dao jasan rok: SAD mora reagirati do ponedjeljka u 12 sati

"Suprotstavljanje iranskome 'nuklearnom programu' i 'neposrednoj prijetnji' bili su isključivo zlobni izgovori", naglasio je glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova

Iran prijeti napadom na izraelska i američka sveučilišta u regiji, izvijestila je novinska agencija Fars, koja je usko povezana s iranskim Korpusom islamske revolucionarne garde (IRGC). Fars se pozvao na elitne snage koje su objavile da, ako američka vlada želi da njezina sveučilišta u regiji budu pošteđena odmazde, mora osuditi bombardiranje iranskih sveučilišta do ponedjeljka u 12 sati. Svim zaposlenicima, profesorima i studentima američkih sveučilišta u regiji, kao i stanovnicima okolnih područja, savjetuje se da ostanu kilometar udaljeni od kampusa, prenio je Fars izjavu IRGC-a.

Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bakei je rekao da su Tehnološko sveučilište Isfahan i Sveučilište znanosti i tehnologije u Teheranu "samo dva od mnogih sveučilišta i istraživačkih centara koje su agresori namjerno napali tijekom proteklih 30 dana svoga ilegalnog rata protiv iranske nacije". "Zapravo američko-izraelska agresija protiv Irana nastavlja otkrivati svoj pravi cilj: osakatiti znanstvene temelje i kulturnu baštinu naše zemlje sustavnim ciljanjem sveučilišta, istraživačkih centara, povijesnih spomenika i istaknutih znanstvenika", nastavio je Bakei.

"Suprotstavljanje iranskome 'nuklearnom programu' i 'neposrednoj prijetnji' bili su isključivo zlobni izgovori - puke izmišljotine osmišljene da bi prikrile njihovu pravu namjeru", rekao je. Izrael i Sjedinjene Države započeli su koordinirane napade na Iran 28. veljače za vrijeme pregovora o ograničenju sposobnosti zemlje da izradi nuklearno oružje. Iran je oduvijek inzistirao na tomu da njegov nuklearni program služi samo u mirnodopske svrhe.

Višetjedni napadi rezultirali su golemim razaranjima i mrtvima u zemlji koja se još uvijek oporavlja od brutalnoga vladina obračuna s prosvjednicima početkom ove godine. Osim što je učinkovito zatvorio plovidbu Hormuškim tjesnacem, ključnom brodskom rutom za globalnu opskrbu naftom i plinom, Iran je odgovorio pokretanjem napada na Izrael, kao i na zemlje Perzijskog zaljeva koje su saveznice SAD-a.

