Apsurdna rasprava o tome u kojem je smjeru okrenut muškarac na ljuljački

Potrebno je tako malo da se Internet posvađa i da rasprava o nečemu tako nebitnom zapali ljude diljem svijeta. Prije nekoliko godina glavna tema bila je haljina za koju su neki mislili da je bijela i zlatna, a drugi crna i plava. Kraj ove godine, pak, obilježit će snimka muškarca koji se ljulja na ljuljačci u snijegu. Naime, kratka snimka pojavila se na TikToku odakle je podijeljena na Twitteru. te nije dugo trebalo čekati da dođe do užarene rasprave.

Ljudi su podijeljeni oko toga je li muškarac okrenut prema kameri koja snima video ili je okrenut prema građevini koja se nalazi na snimci. Iako je jedna od opcija očita na prvi pogled, samo nekoliko sekundi je dovoljno da zbuni ljude i izazove možda najapsurdniju raspravu ove zime.

Re-post cause it blew up on tiktok, which way is he facing? pic.twitter.com/hG4DY9rg0v