Inspektorat: Pripuz uklonio pa opet vratito mobilne kućice

Državni inspektorat oglasio se o apsurdnom slučaju ilegalne gradnje Zorana Pripuza na Murteru i objasnio u kojoj je fazi postupak o kojem Večernji list izvještava gotovo tri godine. Prošli tjedan objavili smo ekskluzivne snimke trenutačnog stanja na terenu koje jasno pokazuju da je investitor uredio dvije mobilne kućice i okoliš, zasadio zelenilo, a na stijenama ispred opasanog imanja postavio i tabele s prekriženim natpisom FKK, što je oznaka za nudističku plažu - iako je inspektorat još u lipnju 2023. godine naredila uklanjanje platoa, kućica i dijelova zida koji su viši od propisanih 1,60 koliko je dopuštenom graditi bez građevinske dozvole i glavnog projekta.

Novi inspekcijski postupak

S obzirom na to da je Pripuz, u jednom momentu uklonio kućice i srušio dio zida, inspekcijski postupak je obustavljen. No potom su tijekom ljeta inspektori utvrdili da su mobilne kućice opet postavljene na atraktivnom gradilištu - o čemu Večernji list uporno izvještava pa su pokrenuli - novi inspekcijski postupak. I to dok su protiv investitora već podignute kaznene prijave i nakon što je uhićen zbog slučaja s lažiranjem zapisnika i rješenja za kamp u domaćinstvu - koji u stvarnosti ne postoji.

DIRH je tako prije dvije godine naredio Pripuzu rušenje kameno betonsko ogradnog zida izgrađenog bez glavnog projekta te dvije prizemne građevine na betonskim platoima, izgrađene bez građevinske dozvole. Protiv Pripuza su podnesene i tri kaznene prijave zbog protupravne gradnje i skidanja službenog pečata, kada se probio na zatvoreno gradilište, postavio kućice i nastavio graditi. Vrhunac smjelosti investitora tek će uslijediti, jer nakon što su inspektori na terenu potvrdili da je Pripuz 'formalno postupio po rješenju i uklonio je platoe i građevine te smanjio visinu zida, na istom mjestu pojavile su se – nove građevine', potvrdili su iz DIRH-a, dodajući kako je inspekcijski postupak u tijeku.

- Ponovnim inspekcijskim očevidima izvršenim tijekom srpnja i kolovoza 2025. godine, utvrđeno da je investitor ponovo na predmetnoj lokaciji, na približno istom mjestu, postavio dvije prizemne građevine, bez prethodno ishođene pravomoćne odnosno izvršne građevinske dozvole, kazali su nam u inspektoratu protiv kojeg je Pripuz zbog rješenja o rušenju podnio čak šest tužbi na Upravnom sudu u Splitu. Sud ih je sve odbio, ali Pripuz se žalio Visokom upravnom sudu, gdje su postupci također u tijeku.

Betonom opasan rt

A svi ti dugotrajni procesi u kojima se nadležnost i odgovornost za devastacije prebacuju među državnim tijelima omogućuju mnogobrojnim investitorima da i dalje nesmetano vrše preinake i borave na zapečaćenom gradilištu, poput Pripuza koji je u uvali na Murteru betonskim zidovima opasao rt i skoro tri tisuće kvadrata zemljišta izvan građevinskog područja, u zoni rekreacije, plaže i 'bijelog pojasa', u prostornom planu područja označenog bez namjene, odnosno kao obalna stijena.