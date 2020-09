Infobip i Nanobit primjer su kako trebamo funkcionirati

Izlaganje u sklopu Večernjakove konferencije Hrvatska kakvu trebamo održao je i Marin Pucar, predsjednik uprave Podravke i predsjednik Hrvatske udruge poslodavaca (HUP). Prezentaciju na temu „Porezna politika u funkciji podizanja konkurentnosti hrvatskog gospodarstva“ započeo je isticanjem pozitivnih aspekata djelovanja Vlade među kojima su ekonomski pokazatelji, provedene reforme, brza i konkretna reakcija na koronakrizu te suradnja Vlade s gospodarstvenicima.

No nabrojio je i područja u kojima je vidljiv izostanak važnih strukturnih reformi među kojima su zdravstveni sustav, javni sektor, mirovinski sustav, rasterećenje poduzetnika, obrazovni sustav, radno zakonodavstvo i pravosudni sustav.

U koroni pad prihoda i 70%

– Ovom konferencijom otvaramo teme i razgovore između gospodarstva i Vlade, raspravljamo koje su ključne točke radi podizanja hrvatske konkurentnosti. Definiramo gdje smo mi, hrvatski poduzetnici u odnosu na konkurenciju iz cijelog svijeta te što je potrebno učiniti da budemo još bolji – istaknuo je na početku izlaganja Pucar, koji je potom u prezentaciji naveo prijedloge dodatnih mjera i reformi jasno ih podijelivši na kratkoročne koronamjere te na dugoročne strateške reforme. Prve su mjere potrebne kako bi poslodavci u neizvjesnim okolnostima premostili probleme u poslovanju, a druge obuhvaćaju dublje zahvate, nužne za unapređenje uvjeta poslovanja i jačanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva.

– Prije nepunih godinu dana imali smo pozitivne ekonomske pokazatelje, no dogodilo se nešto neočekivano što nam je promijenilo život i funkcioniranje kompanija. Morali smo tražiti rješenja kako funkcionirati u ovoj krizi. Imali smo razumijevanje Vlade, gospodarstvenici su iznijeli mnogo ideja za očuvanje gospodarstva – rekao je Pucar istaknuvši kako je na vrh liste prioriteta stavljeno očuvanje radnih mjesta.

– Neki su imali pad prihoda i 70% pa im normalno funkcioniranje nije bilo moguće. Možemo reći da su mjere koje smo donijeli uzrokovale to da se ne obistine crne prognoze, no gospodarstvo očekuje strateški i dugoročniji razvoj, a za to su potrebne reforme. Krizu moramo iskoristiti da gospodarstvenici, sindikati i Vlada krenu zajedno u njihovo provođenje – rekao je Pucar te dodao kako je prva kratkoročna mjera očuvanje likvidnosti u gospodarstvu kako bi se spriječila lančana nelikvidnost. Cilj je osigurati dostupnost obrtnih sredstava i kredita izvoznicima te nastaviti povoljno financiranje i mogućnost sufinanciranja projekta iz EU i ostalih fondova. Iduća je kratkoročna mjera čuvanje radnih mjesta radi očuvanja poslovanja, ali i održavanja potrošnje. Stoga je izrazio podršku Vladinim mjerama za očuvanje radnih mjesta, ali istaknuo i kako su potrebne jasne upute za provedbu tih mjera da bi se izbjegla dvostruka tumačenja. Nužno je i poticanje potražnje i investicija uz fokus na jačanje domaće potražnje, poticanje privatnih investicija, te nastavak procesa javne nabave i javnih investicija.

– Dobro smo reagirali na krizu i očekujem da i daljnja reakcija bude adekvatna. Mi moramo očuvati radna mjesta i likvidnost kompanijama. Prema prognozama, očekujemo od 5 do 7% rasta u idućim godinama, nadam se da će to biti poticaj da zajedno prebrodimo krizu. Generator rasta je osobna potrošnja i zato pozdravljamo smanjenje poreza na dohodak, ali očekujemo i poticaj za one sektore koji će biti nositelji rasta – istaknuo je Marin Pucar te dodao kako apelira na uvođenje dodatnih poticaja kako bi se gospodarstvenici odlučili na investicije.

Neporezna davanja veliki uteg

– Neka nam i uspjesi Infobipa i Nanobita budu primjer za funkcioniranje na neki novi način. I dok god se ne počnemo penjati na ljestvici svjetske i europske konkurentnosti, ne možemo očekivati da naše kompanije mogu ući u koštac sa svjetskima – poručio je Pucar koji je istaknuo kako kriza može biti i prilika te je u prezentaciji predstavio i potrebne dugoročne strateške reforme. Prva točka je smanjenje poreznog i neporeznog opterećenja gospodarstva, a Pucar ističe kako uz najavljeni peti krug porezne reformepostoji značajan dodatni prostor za rasterećenje gospodarstva. Potrebno je, napominje, rasterećenjem obuhvatiti sva porezna, neporezna i parafiskalna davanja pri čemu je konkretni prijedlog da se od ukupno 448 neporeznih i parafiskalnih davanja 20 najvećih smanji, a ostala da se ukinu i smanje za 70%. Također, potrebno je osigurati neoporeziv prijenos vlasništva ili dionica na zaposlenike što je poznao kao koncept „bonusa lojalnosti“. Nadalje, Hrvatskoj je nužna reforma pravosuđa i javne uprave kojom bi se osiguralo „stimulativno poduzetničko okruženje” kroz nedvojbenu pravnu sigurnost, transparentnost na svim razinama vlasti te učinkovitost sveukupne javne administracije.

– I kreiranje povoljnijeg regulatornog okvira povezano je s reformom javne administracije – naznačeno je u Pucarovoj prezentaciji uz objašnjenje da je za digitalizaciju državnog poslovanja potrebno da se za svaki novi zakon, pravilnik ili uredbu predvidi njegova puna digitalna provedba. Što se tiče reforme zdravstvenog, obrazovnog i mirovinskog sustava, Pucar ističe kako je nužno skraćivanje ukupnog trajanja dana bolovanja na teret poslodavca na 42 dana, a upozorava i kako je upitna održivost mirovinskog sustava zbog starenja stanovništva, iseljavanja i kratkog radnog vijeka.

– Porezno rasterećenje mora imati uporište u zdravstvenom i mirovinskom sustavu, a potrebno je i poboljšati sustav cjeloživotnog obrazovanja te podići udio visokoobrazovanih u društvu – ističe uz napomenu i kako je potrebno dodatno uskladiti sustav obrazovanja s tržištem rada. Kada je riječ o reformi na tržištu rada, Pucar smatra da je potrebno radno zakonodavstvo više primijeniti suvremenim načinima rada, poput rada na daljinu.

– Tržište rada je potrebno stimulirati i poreznim poticajima, fleksibilizacijom sustava zapošljavanja stranaca te modernizacijom sustava obrazovanja – zaključuje uz napomenu kako je jedna od važnih dugoročnih reformi stvaranje poticajne investicijske klime i veće uloge privatnog sektora u povlačenju EU fondova. U tom kontekstu je potrebno pojednostaviti način dobivanja zajma za pokretanje posla te dodatno stimulirati kreditiranje investicija. Također, Pucar je za kraj istaknuo veliku ulogu EU fondova u pokretanju gospodarstva kroz poticanje privatnih ulaganja.

