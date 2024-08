Jandroković: Moramo poslati prvu poruku da bez stranih radnika nema gospodarskog rasta i razvoja

Na konferenciji u organizaciji Večernjeg lista "Hrvatska kakvu trebamo – izazovi integracije stranih radnika" koja je okupila političare te brojne poslodavce uvodno izlaganje održao je predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković. Jandroković je govorio o izmjenama Zakona o strancima, koje uskoro trebaju doći na dnevni red sjednice Vlade, a predstavljene su krajem veljače, te politika vezanih uz zapošljavanje stranih radnika. Jandroković je ustvrdio kako je tema strane radne snage i njihove integracije aktualna, te o njoj moramo zauzeti stav i na određeni način udariti ritam u kojem će ići cjelokupno hrvatsko društvo.

Da bismo mogli kvalitetno govoriti o ovoj temi jako je važno kontekstualizirati i današnji trenutak i širu perspektivu jer izazov koji imamo s integracijom stranih radnika nije jednoznačan, postoje različita iskustva iz cijeloga svijeta i trenutak u kojem se nama to događa. Taj trenutak nije nimalo jednostavan. Vratio bih se nekoliko godina unazad i podsjetio bih što smo prošli u zadnjih pet godina. Počelo je velikom krizom uzrokovanom COVID-om-19, pa smo nakon toga imali u Hrvatskoj potrese, pa je započela ruska agresija na Ukrajinu, slijedom toga poremećaj na tržištima energenata i hrane, pa rat na Bliskom istoku. Paralelno se događaju velike tehnološke promjene, korištenje umjetne inteligencije i zlouporabe koje iz toga proizlaze. Međunarodni poredak se drastično mijenja, dakle sve ono što smo naučili o međunarodnim odnosima praktički više ne važi, smanjuje se utjecaj međunarodnih organizacija, međunarodno pravo koje je nekad bilo temelj funkcioniranja svijeta danas je potpuno marginalizirano. Demokratske države Zapada koje su vrlo često bile uzor, udarene su valom populizma, lijevog i desnog ekstremizma, tako da se svijet značajno promijenio – započeo je Jandroković.

Smatra da Hrvatska u tom svijetu relativno dobro pliva, jer da smo sve te godine gospodarski rasli i kontinuirano smo među zemljama koje unutar EU bilježe najveće stope rasta BDP-a. Ponovio je da imamo najvišu razinu zaposlenosti u hrvatskoj povijesti, najviši kreditni rejting, snaženje međunarodnog ugleda, da smo ušli u Schengen i uveli euro... Drži da smo danas uređena i stabilna zemlja koja gospodarski napreduje i približava se prosjeku zemalja članica EU.

-To bi za mene bio kontekst u kojem sada dolazimo do pitanje integracije stranih radnika. Mi smo 2021. imali nešto preko 80.000 stranih radnika, 2022. preko 120.000, 2023. preko 170.000, ove godine očekujemo blizu ili oko 200.000 zahtjeva za radnim dozvolama za strane radnike, dakle radi se o strelovitom rastu. Možda i bržem nego što smo očekivali, a povezan je ne samo s gospodarskim rastom koji ostvarujemo već i time što imamo i negativne demografske brojke. Sva sreća smanjuje se iseljavanje koje je neke godine bilo iznimno visoko i moramo priznati da jedan dio Hrvata više ne želi raditi te fizičke poslove i da tu tražimo zamjenu iz onih zemalja od ljudi koji su takve poslove spremni raditi. Dakle, dolazak stranih radnika nije se dogodio slučajno, on je rezultat što gospodarskog rasta, što unutarnjih promjena koje su se u hrvatskom društvu dogodile i mislim da je nužan. Ne možemo od toga pobjeći, nama se događa fenomen koji se dogodio svim razvijenim europskim zemljama da u nekoj fazi ponestaje radne snage i dolaze strani radnici. Moramo poslati prvu poruku da bez stranih radnika nema gospodarskog rasta i razvoja i hrvatski ljudi živjet će slabije i njihov životni standard bit će manji ako ovdje jedan dio poslova neće preuzeti radnici koji dolaze iz drugih zemalja. Kako je Dražen Klarić spomenuo, mi smo narod koji je kroz povijest iseljavao, mnogi Hrvati tražili su svoju sreću u drugim dijelovima svijeta, najlakše se bilo integrirati u onim zemljama koje su nam bile i civilizacijski i kulturološki slične i čini mi se da ni mi nismo imali problem, niti je to bila tema kada su dolazili ljudi iz zemalja koji su slični Hrvatskoj, povijesno, kulturološki, geografski, što se događalo još od vremena Jugoslavije kada su nam dolazili ljudi iz drugih republika i radili najviše u turizmu i građevini kao i danas. Problem se događa i to se pitanje otvara s onim radnicima koji dolaze iz dalekih zemalja koje imaju drugačiju kulturu, vjeru, drugačije običaje, tradiciju i nakon što je njihova brojnost postala takva da je postala vidljiva i medijski i običnim građanima na ulici. Tada smo o tome počeli ozbiljnije govoriti. Do sada nismo imali ozbiljnijih problema, velike su brojke stranih radnika, a relativno je mali broj incidenata koji se dogodio. Međutim to ne znači da i najmanji incident ne treba osuditi jer ne znamo što nam nosi sutra. Dakle, treba zauzeti stav prema tome da bilo kakav oblik nasilja koji proizlazi iz toga da je netko drugačije vjere, rase, nacionalnosti neprihvatljiv. Ovi ljudi došli su tu jer traže svoju sreću, traže mjesto gdje mogu zaraditi novac koji će slati svojim obiteljima, neki će vjerojatno svoje obitelji i dovesti ovdje i ako gledamo s tog aspekta humanosti i morala nitko nema pravo takvim ljudima oduzimati mogućnost da dolaze u druge zemlje i da rade i to treba biti generalni stav koji ćemo svi zauzeti i meni se čini da velika većina hrvatskih ljudi i političkih stranaka, poduzetnika na taj način i razmišlja – drži Jandroković.

Dodao je da postoje i oni ljudi koji su ekstremni i izazivaju određene probleme jer, tumači, kad bi samo ovom pitanju postupali racionalno onda bi to bilo matematički 'da došli su nam strani radnici i oko toga nema nikakve diskusije.' Drži da dolazak stranih radnika proizvodi i jednim dijelom iracionalne emocije, pa se tu javljaju oni koji to zloupotrebljavaju...

-Imali smo nedavno slučaj jedne političke stranke koja je jedan događaj prikazala na krivi način kako bi, očito, željela probuditi netrpeljivost prema tim ljudima koji su tu došli tražiti svoju sreću. Takve stvari treba osuditi, ali isto tako se slažem ne treba stvarati moralnu paniku jer to nije poprimilo velike razmjere i tu moramo biti vrlo oprezni da nam se takve stvari ne bi proširile i dobile jedan novi kontekst. Ministar Piletić će dati informaciju o Zakonu o strancima, a koji je zasad jedini dokument koji definira ovu problematiku. Taj Zakon mora osigurati zaštitu s jedne strane domaćih radnika, nemojmo se zavaravati, gospodarstvenici koji će kroz korištenje usluga stranih radnika pokušati spustiti cijenu rada, to nije ništa novo. Dakle trebamo štititi hrvatske radnike, ali istodobno biti svjesni da njihov broj nije dovoljan da bi ispunili sve potrebe koje imamo posebno u onim granama u kojima jedan dio Hrvata niti ne želi više raditi, mislim tu primarno na građevinu, ali imamo i turizam, ugostiteljstvo, promet, industriju... U većini tih sektora imamo strane radnike. Drago mi je što zakon progovara i o načinu na koji treba osigurati dostojanstveno stanovanje stranim radnicima, da otvara pitanje dužeg boravka stranih radnika, radna dozvola produljila bi se na tri godine, to je isto bitno jer sam vidio da nam se smanjuje broj zahtjeva za produljenjem boravka u Hrvatskoj što znači da ljudi dođu, budu jedno vrijeme i odu i onda ih je teško, zapravo nemoguće integrirati jer nam stalno dolaze novi i onda ta integracija nije ni moguća. Ako će razdoblje njihova boravka ovdje biti duže onda država mjerama mora utjecati na njihovu bolju integraciju – kazao je Jandroković.

Inače, izmjene Zakona o strancima, pa i ona da će se stranim radnicima produljiti radna dozvola na tri godine, poznate su još od kraja veljače. Jandroković je još dodao da je pokrenut tečaj za učenje hrvatskog jezika, i da je do sada kako mu se čini dosta mali odaziv! Morati će se poraditi na tome, ali, kaže to ne može činiti samo politika nego i poslodavci.

-Što se tiče integracije nije država jedini faktor, nužno je da poslodavci, osobito veće kompanije osiguraju kvalitetan proces integracije kroz učenje jezika i kroz kvalitetno stanovanje i kroz sigurnost na tržištu rada kao što ju imaju i hrvatski radnici. Država je uvijek ta koja balansira, traži zajednički nazivnik za sve, svi ostali gledaju svoje interese, država je ta koja sve to mora izmiriti, a što nije lako i to je jedan od izazova pred hrvatskom državom – kazao je Jandroković. Uvjeren je da ćemo i po tom pitanju napraviti kvalitetne iskorake, provoditi dobre politike i provoditi kvalitetne zakone koji će taj problem uspješno riješiti.