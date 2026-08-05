Maloljetnici se vozili na motociklu pa sletjeli u kanal, jedan preminuo u bolnici

U prometnoj nesreći koja se jučer dogodila u Šljivoševcima kod Donjeg Miholjca poginuo je jedan maloljetnik. Kako je utvrdila PP Donji Miholjac, do nesreće je došlo jučer oko 11.55 sati, a dvojica maloljetnika stradala su na motociklu u Kolodvorskoj ulici u Šljivoševcima.

Jedan je maloljetnik upravljao vlastitim motociklom virovitičkih registracija u smjeru zapad-istok, a na motociklu se kao putnik nalazio drugi maloljetnik. Vozač je u jednom trenutku izgubio nadzor nad motociklom i sletio u odvodni kanal. Oba sudionika prometne nesreće hitno su prevezena u Opću županijsku bolnicu Našice, gdje je putnik s motocikla u 17.25 sati preminuo od zadobivenih ozljeda dok je vozač lakše ozlijeđen.

- Vozač motocikla je alkotestiran i pritom je utvrđeno da nije bio pod utjecajem alkohola. Oba maloljetnika imala su zaštitnu kacigu na glavi - priopćila je PU osječko-baranjska.