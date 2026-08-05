Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 86
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#MIGRANTI
#ŽELJKO KERUM
#DINAMO
#MEĐUGORJE
#TOPLINSKI VAL
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
SMRT NA CESTI

Teška prometna nesreća kod Vinkovaca: Jedna osoba poginula, druga helikopterom prevezena u bolnicu

Helikopterska hitna medicinska služba na intervenciji u okolici Šibenika
Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Autor
Karolina Lubina
05.08.2026.
u 12:54
Google icon Dodaj Večernji list među omiljene izvore na Googleu

Do nesreće je došlo u 8.48 sati, a policija je po izlasku na mjesto nesreće utvrdila da je jedna osoba smrtno stradala.

Teška prometna nesreća dogodila se jutros nešto prije 9 sati na cesti između Mirkovaca i Jankovaca, nedaleko od Vinkovaca, a u kojoj je jedna osoba poginula, izvijestila je PU vukovarsko-srijemska. Do nesreće je došlo u 8.48 sati, a policija je po izlasku na mjesto nesreće utvrdila da je jedna osoba smrtno stradala. 

PU vukovarsko-srijemska je danas 5. kolovoza 2026. godine u 08,48 sati zaprimila dojavu da je u između Mirkovaca i Jankovaca došlo do prometne nesreće sa ozlijeđenim osobama dok je druga po djelatnicima helikopterske jedinice Hitne medicinske pomoći prevezena u KBC Osijek. 

Na toj dionici državne ceste D46 zatvoren je promet od 9.15 sati, a obilazak je preko županijskih cesta ŽC4172 ﻿Mirkovci-Privlaka i ŽC4194 kroz ﻿Jankovce﻿. Nakon što bude proveden očevid, znat će se uzroci prometne nesreće. 
Ključne riječi
poginuli policija prometna nesreća

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!