Teška prometna nesreća kod Vinkovaca: Jedna osoba poginula, druga helikopterom prevezena u bolnicu

Teška prometna nesreća dogodila se jutros nešto prije 9 sati na cesti između Mirkovaca i Jankovaca, nedaleko od Vinkovaca, a u kojoj je jedna osoba poginula, izvijestila je PU vukovarsko-srijemska. Do nesreće je došlo u 8.48 sati, a policija je po izlasku na mjesto nesreće utvrdila da je jedna osoba smrtno stradala.

PU vukovarsko-srijemska je danas 5. kolovoza 2026. godine u 08,48 sati zaprimila dojavu da je u između Mirkovaca i Jankovaca došlo do prometne nesreće sa ozlijeđenim osobama dok je druga po djelatnicima helikopterske jedinice Hitne medicinske pomoći prevezena u KBC Osijek.

Na toj dionici državne ceste D46 zatvoren je promet od 9.15 sati, a obilazak je preko županijskih cesta ŽC4172 ﻿Mirkovci-Privlaka i ŽC4194 kroz ﻿Jankovce﻿. Nakon što bude proveden očevid, znat će se uzroci prometne nesreće.