Imovinska kartica novog šefa DORH-a: Što sve posjeduje Ivan Turudić?

Ivan Turudić u Saboru je dobio podršku 78 zastupnika te je izabran za novog glavnog državnog odvjetnika. S obzirom na to da je riječ o sucu, a za sve suce i državne odvjetnike još je 2021. godine prvi put javno objavljen registar imovinskih kartica na internetu, tako je moguće vidjeti i što sve on posjeduje te o kojim je vrijednostima riječ.

Već smo pisali o nekretninama i pokretninama Turudića, od kojih se u tri godine nekoliko stvari promijenilo. Naime, Turudić ima jednu nekretninu više nego 2021., dakle ukupno njih osam, no i dalje je njegova najvrjednija nekretnina stan od 120 kvadrata u Zagrebu, čija je vrijednost oko 220.000 eura.

Također je jedan od osam vlasnika kuće s okućnicom u Virovitici, ukupne površine 5730 kvadrata, procijenjene na oko 4000 eura. Tu je kuću, odnosno jedan dio, dobio na temelju ugovora o doživotnom uzdržavanju koji je sklopio s djedom. Osim toga, ima i dvije oranice, garažu, ali i tri vinograda u Milinovcu.

Njegova plaća sada iznosi od 4200 do 4350 eura bruto, a uz to prima i 2000 eura naknade za članstvo u Visokom sudu časti HLK. Inače, plaća glavne državne odvjetnice Zlate Hrvoj-Šipek iznosi od 6750 do 6900 eura bruto, pa bi toliko mogao primati i Turudić.

Zanimljivo je što je Turudić i dalje vlasnik Volkswagena Polo iz 2019. godine, no pretprošle je godine na leasing Porschea kupio automobil vrijedan čak 67.000 eura. Mjesečna rata za to mu je 600 eura te ga otplaćuje četiri godine.

U imovinskoj kartici također je navedena i imovina partnera, odnosno partnerice. Njegova supruga ima stan od 63,09 kvadrata u Zagrebu u vrijednosti od 132.000 eura te i drugu nekretninu od 11,5 kvadrata u Zagrebu. Automobili ne glase na nju, piše u kartici, ali zato ima dvije novčane štednje – jednu od 64.000 eura te jednu od 20.000 dolara.

