Ima za naciju važnijih tema od sve bezveznije prepiske Banožić - Milanović

Kada bi Meksikanci i Turci radili tako negledljive TV serije pune trash dijaloga poput onih koje nam gotovo svakodnevno serviraju scenaristi boja između Pantovčaka i MORH-a, komercijalne bi televizije bankrotirale i s programa skinule daljnje epizode. Upravo to bi trebali napraviti i hrvatski mediji, barem oni koji nemaju ni vremena ni novinara na bacanje. Tema se izlizala, a novi nastavci i dovođenje sve karikaturalnijih likova ne zaslužuju više pažnju ozbiljne publike.



U zadnjoj epizodi tog sukoba doznali smo, eto, da predsjednik kada dođe na odmor u "Vilu Kovač" na Hvaru sklanja dekorativne detalje na rubu kiča, sugerirajući da je ministar Banožić osobno sudjelovao u izboru jastuka, ne bi li tim jastucima "možda želio kupiti Milanovićevu naklonost"? Ljudi moji, što je ovo? No, to nije sve, kako je Milanović Banožića nazvao dilerom nekretnina, s vrha MORH-a stiže odgovor da ministar obrane ne bi komentirao znakoviti izričaj kojim se predsjednik koristi nazivajući ga dilerom. "Ostavljamo javnosti da prosudi zašto je termin 'diler' tako blizak našem Predsjedniku...".