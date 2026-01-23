Naši Portali
Boris Beck
Autor
Boris Beck

Ima trenutaka kad nije lako biti katolik, ali ovo nije jedan od njih

23.01.2026. u 08:46

Trumpa nije nitko spomenuo, ali jasno je da na njega misle najviši američki katolički prelati

Tri američka nadbiskupa u ponedjeljak su dala zajedničku izjavu kako zbrka u Venezueli, Ukrajini i na Grenlandu pokazuje da je pravo nacije na samoodređenje krhko te su pozvali na to da se ozbiljno razmisli o upotrebi vojne sile i značenju mira. Nadbiskupi Robert Walter McElroy iz Washingtona, Blase Joseph Cupich iz Chicaga i Joseph William Tobin iz Newarka – od kojih su prva dvojica i kardinali – očito su na liniji pape Lava XIV., koji je u Vatikanu ovaj mjesec već osudio svjetsku "predanost ratu". Trumpa nije nitko spomenuo, ali jasno je da na njega misle najviši američki katolički prelati kada su rekli da su "Sjedinjene Države ušle u najdublju i najžešću raspravu o moralnom temelju američkih postupaka u svijetu od kraja hladnog rata".

