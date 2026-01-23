Peć na drva zrak truje više nego kamion na dizel

U slovenskom selu Retje, u kojem živi oko 690 ljudi, svake zime ponavlja se isti prizor – selo u dolini s crkvom na vrhu brda okruženo gustom šumom prekriveno je snijegom i obavijeno smećkastom maglom. Znanstvenici, među kojima je i dr. Kristina Glojek sa Sveučilišta u Novoj Gorici, na nekoliko lokacija u selu i na obližnjoj padini postavili su opremu za mjerenje onečišćenja zraka i svakoga bi dana prošetali dolinom. "Kada se zrak u dolini smirio, zagađenje česticama doseglo je razinu najzagađenijih gradova svijeta. Nakon dva sata hodanja, nismo sa sebe mogli isprati miris. Od 88 zimskih dana, 34 su prekoračila zakonske granice", kazala je dr. Glojek za The Guardian.