VREMENSKA PROGNOZA

Idućih dana sunčano i suho, a onda opet stiže potop, evo gdje će biti najgore
Autor
Karolina Lubina
27.10.2025.
u 07:49

Suho će biti do četvrtka kada uglavnom na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj raste vjerojatnost za kišu

Vrijeme će danas biti djelomice, a na Jadranu i pretežno sunčano. Još tijekom oblačnijeg jutra malo kiše na sjeveru unutrašnjosti te na jugu Jadrana. Popodne porast naoblake sa sjeverozapada, navečer i kiša. Ujutro na kopnu ponegdje magla. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i južni, u višem gorju poslijepodne i jak. Na Jadranu će umjerena do jaka bura malo oslabjeti i okrenuti na sjeverozapadnjak te jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka između 12 i 16, na moru od 16 do 20 °C.

U utorak u noći i ujutro lokalno će padati kiša, na obali i grmljavina. Potom većinom suho sve do četvrtka kada uglavnom na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj raste vjerojatnost za kišu. U unutrašnjosti tijekom jutra lokalno magla, posebice u utorak. Vjetar na kopnu slab do umjeren jugozapadni i južni, u utorak prijepodne na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu će puhati umjereno do jako jugo, u utorak i jugozapadnjak te sjeverozapadnjak. Temperatura zraka u postupnom porastu, no jutra će do srijede u unutrašnjosti biti hladna.

Prema sedmodnevnoj prognozi, od četvrtka se ponovno mogu očekivati obilne oborine, a najgore će biti na riječkom području i u Istri, dok se u petak kiša najavljuje i u ostatku Hrvatske, najviše na Jadranu.

Prognoza za Rijeku: 

Foto: DHMZ

Okrad11
08:15 27.10.2025.

I gdje će to biti "potop"?

