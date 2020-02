IDS-ov načelnik gnjusno izvrijeđao novinarku: 'Popuši mi k***c'

Načelnik Općine Tar Vabriga Nivio Stojnić je prostački i potpuno neprimjereno svojoj funkciji reagirao danas tijekom telefonskog razgovora s novinarkom Glasa Istre Chiarom Bilić.

Naime, na njezino pitanje o njegovim imovinskim karticama, što je tema o kojoj te lokalne novine već duže vrijeme izvještavaju, Stojnić je novinarki Bilić rekao da "mu popuši k***c".

"Nazvala sam gospodina Stojnića danas oko 11.40 sati da ga upitam zašto u svojoj imovinskoj kartici nije naveo svoj OPG. On je na to u više navrata ponavljao istu prostotu - "oćete mi popušiti k***c, možete mi popušiti k***c". Ja sam ga potom upitala ako to znači da mi neće odgovoriti na pitanje, a on je i dalje ponavljao istu rečenicu. Tu je naš razgovor završio, kaže Chiara Bilić, koja o slučaju Stojnić izvještava posljednjih tjedana.

Naime, u Stojnićevim imovinskim karticama ima više nedoumica i nelogičnosti. Neprijavljivanje OPG-a, što je bio i povod za ovaj telefonski poziv, najnovija je u nizu.

Izvještaj Chiare Bilić o imovinskim karticama Nivija Stojnića pročitajte ovdje.