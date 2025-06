Identificiran muškarac koji je prijetio vatrenim oružjem: Policija ga pronašla i uhitila

POŽAR NA BILICAMA OPET SKRENUO POZORNOST NA PROBLEME

Pet zatvorenika u teškom stanju jer su paležom madraca tjerali - stjenice!?

Po neslužbenim informacijama, inicijator tog događaja bio je Ante Vučak Australac, koji je i sam teško opečen. Osim njega teško je opečen i jedan strani državljanin. Uglavnom, po onom što je do sada poznato, Vučak je u pokušaju da se riješi stjenica, s kojim se splitski zavor bori od 2023. i to očito neuspješno, pomislio da bi bilo dobro zapaliti madrac. No nije vodio računa da je riječ o madracima starijeg tipa koji su napunjeni slamom, pa se vatra nekontrolirano i brzo proširila.