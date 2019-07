I za danas izdano upozorenje, a evo kakvo nas vrijeme očekuje ostatak tjedna

Nakon olujnog i kišovitog vikenda, vrijeme ni danas neće biti stabilno.

Prema prognozi DHMZ-a, danas će biti promjenljivo i nestabilno uz povremenu kišu ili poneki pljusak s grmljavinom. Uglavnom je u prvom dijelu dana duž obale moguće grmljavinsko nevrijeme. Popodne na Jadranu sunčanije i većinom bez oborine, a prema kraju dana kiša će prestati i u ostatku zemlje. Zapuhat će slab do umjeren sjeverac, ujutro duž obale sjevernog Jadrana bura, u Dalmaciji još umjereno jugo, a na otvorenom moru sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 24 do 29°C.

Meteoalarm je za danas izdao žuto upozorenje za osječku, kninsku, splitsku i dubrovačku regiju zbog mogućih grmljavinskih nevremena, a u Velebitskom kanalu mogući su jaki udari bure.

Sutra će pak na Jadranu biti pretežno sunčano te toplije. Uz više oblaka mjestimice može pasti malo kiše ili pljusak praćen grmljavinom, ponajprije na kopnu, a tek rijetko i duž obale. Popodne i na kopnu sunčanije i uglavnom bez oborine, osim u gorskoj Hrvatskoj te u unutrašnjosti Dalmacije i Istre gdje su još mogući pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab, u Slavoniji do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu će puhati umjeren sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura od 15 do 19, na Jadranu od 19 do 24. Najviša dnevna od 27 do 32°C.

Tijekom tjedna bit će sunčanih razdoblja, no prema sedmodnevnoj prognozi DHMZ-a u unutrašnjosti su i dalje su mogući grmljavinski pljuskovi, osobito u četvrtak i petak. Na Jadranu bi trebalo biti puno stabilnije i sunčano s temperaturama do 32 Celzijeva stupnja.