I kritika govora mržnje može biti govor mržnje?! Dojam je da ni naši političari baš i ne znaju što je to točno

Primjer prvi: kod gradonačelnika koji širi govor mržnje, teško je razaznati nastupa li on kao svjedok ili kao branitelj svjedoka u određenom kaznenom postupku... Često miješa svoje uloge, ali to je njegova stvar... izjavio je nedavno Ivan Turudić, glavni državni odvjetnik, optuživši Tomislava Tomaševića, gradonačelnika Zagreba, da kritikama rada GDO-a zapravo širi govor mržnje.



Primjer drugi: kandidat Domovinskog pokreta, Hrvatske demokratske zajednice i partnera Domagoj Bilić tijesno je izgubio u drugom krugu lokalnih izbora u utrci za gradonačelnika Vukovara. Rezultat je to političke trgovine velikih suverenista Marijana Pavličeka i batajničkog podoficira Marija Radića i SDSS-a. Za to imamo i dokaze – nekoliko dana prije izbora SDSS-a svojim je biračima slao poruke da izađu na izbore i podrže Pavličeka. To je čista osveta SDSS-a Domovinskom pokretu jer ih je izbacio iz državne vlasti. Ako je to cijena koju je Domovinski pokret morao platiti jer je izbacio SDSS iz vlasti, jer smo uveli Zakon o grobljima kojim uklanjamo četničke spomenike diljem zemlje, ako je to cijena koju moramo platiti jer smo Novostima srezali sredstva – spremni smo! Udruženje Pavličeka, Radića i Jeckova čista je trgovina koja izaziva gađenje. Naš kandidat pobijedio je u gradskoj četvrti Mitnica, gdje žive većinski Hrvati, a izgubio na mjestima gdje obitava SDSS-ovo biračko tijelo. Marijan Pavliček izabran je srpskim glasovima i bit će srpski gradonačelnik Vukovara... bijesna je i mnogima, zbog prebrojavanja krvnih zrnaca birača, problematična izjava Stipe Mlinarića, saborskog zastupnika DP-a.