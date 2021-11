I hrvatska policija sudjelovala u akciji koja je razotkrila skupinu koja je na krijumčarenju ljudi zaradila dva milijuna eura

Španjolska policija, u suradnji s policijama BiH, Hrvatske, Italije, Rumunjske i Slovenije, razotkrila je kriminalnu skupinu koja se bavila krijumčarenjem ljudi duž tzv. Balkanske rute, priopćio je Europol. Kriminalna skupina koristila je vozila i kamione, kako bi prevozila ilegalne imigrante u za život opasnim uvjetima, a u tako pretrpanim kamionima razotkriveno je spašeno 77 imigranata.

Cijela operacija, odnosno istraga poslove spomenute kriminalne organizacije počela je u kolovozu 2020. kada je Slovenija izvijestila Europol i Eurojust da je njihova policija presrela kamion u kojem su otkrili 53 imigranta. S njihovim krijumčarenjem je uskoro povezano 17 osoba, a uglavnom se radilo o Pakistancima, no među osumnjičenicima je bilo i Kolumbijaca, Španjolaca i Rumunja. U Europolu kažu da su nakon što su uspjeli identificirati osumnjičenike, do sada, od njih 17 uhitili 15. U akcijama koje su provedene tijekom travnja i svibnja uhićeno je 15 osoba, a još su dvije naknadno uhićene i akcijama u Sloveniji i Hrvatskoj. Osumnjičenika kojeg su uhitili u Rumunjskoj, u Europolu su označili vrlo važnom metom.

Nakon uhićenja tih osumnjičenika doznalo se i ako su operirali. U Europolu kažu da su osumnjičenici svoje žrtve uglavnom nalazili u imigrantskim kampovima u BiH te da se uglavnom radilo o imigrantima iz Pakistana. Nakon što bi našli očajne ljude koji žele bolji živjeti negdje na Zapadu, osumnjičenici bi im obećali da će im to omogućiti, odnosno da će ih za novac prevesti preko Balkanske rute u Italiju, a ponekad i u Španjolsku. Tijekom tog transporta, osumnjičenici su se koristili s više vozila, a neka od tih vozila služila su kao izvidnica koja je upozoravala na policijske patrole. Snage reda detektirale su osam pokušaja krijumčarenja ljudi, s tim da su osumnjičenici u četiri navrata odustali od svojih nakana jer je bilo previše policije po ruti kojom su se kretali. Hrvatska policija pak presrela je kamion u kojem su potom našli 77 nesretnika koji su krijumčareni u po život opasnim uvjetima, a od njih 77 četiri su bila maloljetnika

Osim toga, hrvatska je policija ranije razotkrila još dva vozila u kojima je bilo 47, odnosno 21 ilegalni imigrant. Sumnja se da je ta skupina prokrijumčarila najmanje 400 osoba, pri čemu je nelegalno stekla oko 2 milijuna eura. Europol je pojasnio i kako krijumčarenje preko Balkanske rute funkcionira i koliko nesretnike koji krenu tim putem košta.

- Razne zločinačke organizacije vrlo su uključene u taj posao i olakšavaju tzv. sekundarno kretanje diljem EU. Promet Balkanskom rutom raste, a sve više zemalja poput Španjolske istražuje kriminalne mreže koje su aktivne duž ove rute trgovine ljudima. Ova sekundarna krijumčarska kretanja duž unutarnjih europskih cesta iznimno su opasna i mnogi imigranti opasno su ozlijeđeni na tom putu. Njih se u automobilima, kamionima i kombijima prevozi u po život opasnim uvjetima, a često dane provode zatvoreni u skučenim prostorima, s malo zraka i zaliha. U ovom konkretnom slučaju, krijumčari su od ilegalnih imigranata tražili od 5000 do 8000 eura za prijevoz samo jedne osobe iz BiH u Italiju ili Španjolsku. Samo za “put” iz BiH u Sloveniju tražili su 3000 eura. Ukupno bi pakistanski migranti platili osumnjičenicima do 20.000 eura da stignu do konačnog europskog odredišta - pojasnio je Europol.