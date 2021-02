I dalje je tajna kako su prešli granicu: Dali jamčevinu od 19,5 milijuna kuna, ali još neće na slobodu

Prvo su gotovo osam mjeseci bili nedostupni hrvatskom pravosuđu, da bi se onda dragovoljno 10. veljače pojavili na kapiji Remetinca. Tjeralicama unatoč, prešli su granicu između Hrvatske i BiH te se javili u Remetinec u kojem su bili svega nekoliko dana prije nego što su zajedno, ponudili gotovo 20 milijuna kuna za izlazak iz istražnog zatvora i obranu sa slobode. I tu jamčevinu im je sudac istrage zagrebačkog Županijskog suda jučer prihvatio.

Odluka još nije pravomoćna

No njih će dvojica, a riječ je o poduzetnicima Milenku Bašiću i Draganu Stipiću, osumnjičenima u aferi Vjetroelektrane, iza rešetaka ipak ostati još neko vrijeme. Jer odluka o jamčevini još nije pravomoćna, a USKOK je već najavio da će se na tu odluku žaliti. O toj će žalbi odlučivati izvanraspravno vijeće zagrebačkog Županijskog suda, a da se to riješi, trebat će nekih 15-ak dana. Kako nude jamčevinu u novcu i nekretninama, ako bude prihvaćena, novac se treba položiti na račun suda, dok se na nekretnine sud treba upisati, pa će i to potrajati. No čak i da sva ta procedura bude okončana u sljedećih mjesec dana, to ne znači da će Bašić i Stipić odmah na slobodu po sređivanju formalnosti u slučaju da odluka o jamčevini postane pravomoćna. Jer njima dvojici istražni zatvor je određen i zbog opasnosti od ponavljanja djela. O tome sudac istrage jučer nije odlučivao jer je odlučio pričekati da vidi hoće li odluka o jamčevini postati pravomoćna.

Inače, Bašić je u novcu i nekretninama ponudio oko 11 milijuna kuna jamstva, a Stipić oko 8,5 milijuna kuna. Kao zalog jamstva, nude nekretninu u Kistanjama koja je u vlasništvu tvrtke u kojoj je jedan vlasnik, a drugi direktor.

– Sud je prihvatio jamstvo u iznosu od 11 milijuna kuna. Od toga je pet milijuna kuna založno pravo na nekretninu, a ostatak je u gotovom novcu. To je jedna od najvećih jamčevina koja je do sada ponuđena, pogotovo s obzirom na činjenicu da se oni ne terete za neku imovinsku korist u većem iznosu. Što se tiče točke tri, odnosno opasnosti od ponavljanja djela, sud to sada nije rješavao, pa ćemo vidjeti kako će to završiti – kazala je Jadranka Sloković, braniteljica Milenka Bašića.

Kako se istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja djela određuje dok god osoba obnaša neku dužnost ili je na funkciji s koje bi djelo za koje se sumnjiči mogla ponoviti, osumnjičenici u takvoj situaciji često ponude ostavke kako bi im osnove za određivanje istražnog zatvora prestale vrijediti. No Jadranka Sloković pojasnila je da Bašić u tvrtki Lager nema status odgovorne osobe, pa kaže, ostavku nisu nudili. Vjekoslav Tolnaj, zamjenik ravnateljice USKOK-a, pojasnio je zašto će se žaliti na odluku suca istrage o prihvaćanju jamstva.

– Žalit ćemo se jer smatramo da u konkretnom slučaju jamstvo ne dolazi u obzir s obzirom na sam tijek postupka, odnosno postupanje osumnjičenika koji su gotovo devet mjeseci bili nedostupni pravosudnim tijelima Republike Hrvatske. Tek nakon što su iskoristili sva pravna sredstva koja su im bila na raspolaganju u BiH, kada je postalo izvjesno da će biti izručeni, tada su se javili u istražni zatvor. Znači ne možemo govoriti da je tu riječ o dragovoljnoj predaji, već o realnom sagledavanju situacije, odnosno pokušaju osujećenja izručenja – kazao je Tolnaj.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL 15.2.2021., Zagreb - Milenko Basic i Dragan Stipic, osumnjiceni u aferi Vjetroelektarne dolaze iz pritvora u Remetincu u zgradu USKOK-a u Vlaskoj gdje bi trebali iznijeti obranu. Photo: Goran Stanzl/PIXSELL

Pod istragom od svibnja lani

Bašić i Stipić, koji su osumnjičeni za davanje mita za trgovanje utjecajem, pod istragom su od svibnja lani.

Osumnjičeni su zajedno s Josipom Rimac i još desetak osoba u priči oko projekta Vjetroelektrane Krš – Pađene, a od kada je protiv njih pokrenuta istraga, bili su u BiH. Tamošnji sud ih je odlučio izručiti Hrvatskoj, no prije no što je to realizirano, oni su došli u Hrvatsku.

I dalje je tajna kako su, kao osobe s tjeralicama prešle granicu. Davor Božinović, ministar unutarnjih poslova, a i premijer Andrej Plenković rekli su da se to istražuje. Prema Božinovićevim riječima, policija bi trebala razgovarati s Bašićem i Stipićem, te utvrditi jesu li počinili kazneno djelo s obzirom na to da je ilegalni prelazak granice prekršaj. No ako je suditi po ranijim sličnim situacijama, ta istraga će teško nešto otkriti. Jer i prije se događalo da osobe s tjeralicama koje se skrivaju u BiH, prijeđu granicu te se pojave na sudu ili u Remetincu. Tako su svojevremeno napravili i Leon Sulić i Blažo Petrović i Milenko Žaja Krojf.

Koliko je poznato, niti u jednom od tih slučajeva nije razjašnjeno kako su u vrijeme dok su za njima bile raspisane tjeralice ušli u Hrvatsku, a da ih nitko nije zaustavio. Vjerojatno će slično biti i s Bašićem i Stipićem, čiji prelazak granice nije evidentiran u sustavu MUP-a.