Hvalevrijedna akcija: Prodaja rabljene odjeće poznatih osoba za obnovu sisačke bolnice

Dvadesetak poznatih osoba svoju će odjeću i modne dodatke prodavati kako bi se prikupila pomoć za obnovu Opće bolnice „Dr. Ivo Pedišić“ u Sisku. Među njima su sportaši, pjevači, glumci, influenceri, poduzetnici i poslovni ljudi. Spomenuti humanitarni tjedan mode by ReStyloh, naime, održat će se od ponedjeljka do 5. lipnja.

Svaki će se dan na platformi za prodaju i kupnju rabljene odjeće, obuće, modnih dodataka i kozmetike ReStyloh objavljivati oglasi za prodaju „second hand“ robe nekoliko osoba iz hrvatskoga javnog života. Za plemenitu stvar svoje će ormare, među ostalima, razlakšati Ida Prester, Nataša Janjić Medančić, Fran Mileta, Izabel Kovačić, Ana Marija Žužul i Ognjen Bagatin.

Svaka će se stvar prodavati za petinu izvorne cijene, a cilj akcije je prikupiti 100.000 kuna. Zainteresirani će na platformi jednostavno moći naći stvari poznatih osoba. Dovoljno će biti izabrati njihov profil među profilima prodavača.

- Svi su se vrlo rado odazvali akciji. Osim što prikupljamo konkretnu pomoć, akcijom promičemo niz vrijednosti – od brige za ljude u području pogođenom potresima kojima je nužna kvalitetna medicinska skrb, do ekološke osviještenosti. Naši sudionici već su sudjelovali u brojnim humanitarnim akcijama i poznati su po svom dobrom stilu. Zahvalna sam na njihovom odazivu kako bi ojačali širenje naših zajedničkih vrijednosti te pomogli ostvarivanje humanitarnog cilja ove akcije - kazala je Dijana Dražetić, pokretačica Humanitarnog tjedna mode i platforme ReStyloh.

ReStyloh je posvećen promicanju održive mode, odnosno očuvanju planeta Zemlje korištenjem rabljene robe. Naime, petinu otpada na svijetu čini tekstilni otpad, a tekstilna industrija odgovorna je za nastanak čak petine onečišćenih voda. Za proizvodnju samo jedne obične majice potroši se 2.700 litara pitke vode. To je voda koju pojedinac potroši u 3,5 godine. Korištenjem održive mode čuvaju se voda, zrak te planet sa cijelim svojim biljnim i životinjskim svijetom. Humanitarni tjedan mode by ReStyloh organizira se u suradnji s udrugom "Pomaganje je uvijek IN" koja pomoć za obnovu sisačke bolnice prikuplja i putem IBAN-a HR7324020061100955019.