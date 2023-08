Hvalevrijedan potez restorana: 'Poklanjamo višak hrane svaki dan, prednost imaju obitelji s djecom'

Na Facebooku je ovih dana osvanuo oglas koji je oduševio brojne. Naime, jedan restoran u Zadru objavio je kako će svaki dan poklanjati višak hrane koji ostane od rdoručka.

- Pozdrav! Poklanja se višak hrane (svaki radni dan od 10:30- 12:00h) Naime, radi se o višku sa švedskog stola koji ostane poslije doručka u restoranu. Od hrane NEKADA ostane: kruh (koji se svježe peče svako jutro - narezani), kajzerice, kroasani, jaja - kajgana, hrenovke - kuhane/pečene na tavi, voćna salata, nekada narezana salama (čajna/šunka) te sir (3 vrste). Ovisno o danu, broju gostiju nekada ostane od svega po malo, nekada samo kruh i slično - objavljeno je, a prenosi Zadarski.hr.

- Prednost imaju obitelji sa djecom koji su "financijski slabiji" !!! Također, po to bi se trebalo doći sa vlastitim posudicama u prethodno navedenom periodu znaci svaki dan od pon-ned od 10:30 - 12:00 (*nikako ne kasnije jer kuhinja radi do 12h ukoliko dođete kasnije neće vam imati tko to uručiti). Lokacija: Diklo (poslije hotela Delfin). Za sve dodatne informacije mi se možete obratiti u inbox, kad stignem vam odgovorim na poruku. Ugodan dan! - piše u objavi, a pratitelji su bili oduševljeni.

POVEZANI ČLANCI:

- Kad bi barem tako poklanjali svi restorani, u gradu ne bi bilo gladnih... - pisalo je u komentarima.

>> VIDEO Tuča pogodila područje Žumberka, velike štete na poljoprivredi: 'Ovo nije normalno'