Htio je biti kao James Bond i špijunirati za Rusiju: Britanac uhvaćen u tajnoj operaciji, ide u zatvor

Britanac, koji je htio biti špijun za Rusiju, ide u zatvor. Howard Phillips (66) iz Harlowa u Essexu osuđen je na sedam godina zatvora, nakon što je u srpnju proglašen krivim za pomaganje osobama za koje je vjerovao da su agenti ruske obavještajne službe, čime je prekršio Zakon o nacionalnoj sigurnosti. Naime, dvojici službenika, koji su se predstavljali kao ruski agenti, rekao je da želi raditi u obavještajnoj službi kako bi izbjegao "posao od devet do pet“.

U složenoj tajnoj operaciji, dvojica agenata službe MI5 predstavljala su se kao pripadnici ruske vanjske obavještajne agencije. Rekli su mu da pripremi dokument u kojem objašnjava kako može pomoći ruskoj obavještajnoj službi i dostavi ga na USB-u. Potom se sastao s agentima u hotelu London Bridge. "Radio sam od devet do pet u uredima veći dio života. Želim raditi nešto drugo", rekao im je tada. Nedugo nakon toga, uhićen je, piše Sky News.

Tijekom tajne operacije agencije MI5, Phillips je predao kućnu adresu i fiksni telefon Granta Shappsa, tadašnjeg ministra obrane. Grant je rekao da je primio Phillipsa u svoj dom nakon što se doselio u to područje 2002. godine. "Odlučio je uzeti sve informacije koje je imao i pokušao ih prodati stranoj obavještajnoj službi, time bezobzirno izlažući mene, moju obitelj i zemlju riziku. Moji osobni podaci izuzetno su osjetljivi i ponovno bih rekao da svako otkrivanje mene i moju obitelj stavlja u stvaran i ozbiljan rizik", naveo je. "Ujedinjeno Kraljevstvo ima dovoljno posla s vanjskim prijetnjama, šokantno je otkriti da netko iz susjedstva misli da je dobra ideja pokušati prodati informacije o britanskom ministru obrane neprijateljskoj stranoj državi.“

U pismima koja je MI5 presreo, Phillips je nudio svoje usluge Rusima, Iranu i Kinezima. U porukama na WhatsAppu predstavljao se kao David Marshall, britanski državljanin koji ima "veze na visokim mjestima“. On je, kako pišu britanski mediji, "sanjao o tome da bude poput Jamesa Bonda", a htio je špijunirati za Rusiju nakon što je upao u financijske probleme.

"Bili ste spremni izdati svoju zemlju za novac. Osuđujem vas na temelju toga da niste ideološki motivirani, već novcem. Preuzeli ste ozbiljan rizik i nije vas bilo briga kakvu štetu ćete nanijeti. Zahvaljujući namjernom radu sigurnosnih službi, uhvaćeni ste prije nego što ste pružili materijalnu pomoć stranoj obavještajnoj službi pa je opasnost spriječena", kazala je sutkinja tijekom izricanja presude.

Phillips je razveden i ima četvero odrasle djece. Ušteđevina mu je nestajala te je pokušavao pronaći novi posao. Njegova bivša supruga Amanda rekla je na sudu da je bio "opsjednut" knjigama i filmovima o špijunima te kako je htio biti kao James Bond.