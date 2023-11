Hrvoj Šipek: Za mjesec do dva znat ćemo odgovorne za propast vještačenja

Glavna državna odvjetnica Zlata Hrvoj Šipek u srijedu je nakon dvosatne sjednice Odbora za pravosuđe posvećene slučaju Agrokor kazala da je zadužila zamjenika koji će analizirati propast vještačenja i tko je odgovoran za to, što bi trebalo biti gotovo za mjesec do dva. Kao što sam i obećala prije godinu dana kada sam rekla da ću ovisno o odluci Visokog kaznenog suda poduzeti sve što treba da utvrdimo odgovornost, tko je odgovoran za to, zadužila sam zamjenika iz državnog odvjetništva koji će analizirati sve, poručila je Hrvoj Šipek nakon sjednice Odbora.

Tema sjednice Odbora bio je Agrokor i to nakon što je DORH-u Visoki kazneni sud ranije ovog mjeseca odbacio vještačenje kao ključni dokaz protiv Ivice Todorića. A to je vještačenje plaćeno više od milijun eura, za što im je i Vlada dala novac iz Državnog proračuna, a za koje je sud ocijenio da je nezakonito zbog - sukoba interesa vještaka koji su radili ovaj posao. DORH je angažirao KPMG Poljska, a ispostavilo se da su im većinu tog posla odradile kolege iz KPMG Hrvatska, a koji su radili i za izvanrednu Upravu Agrokora.

„Što se zapravo tu dogodilo, to će se utvrditi. Nedostaju još jedna ili dvije izjave uključenih i nakon toga će se zajedno sa spisom sve skupa analizirati i vidjet ćemo kako stvari stoje. Ima puno vrsta odgovornosti i ne radi se isključivo o kaznenoj. Neću govoriti o onome što vas zanima da li će se nekoga smijeniti, progoniti, jer sam poučena vlastitim iskustvom zbog kojeg ispadne da se nešto preuranjeno govori”, kazala je.

Tko je zamjenik koji radi analizu?

Kao ni zastupnicima na Odboru ni novinarima nije htjela otkriti kojem je zamjeniku povjerila analizu propasti vještačenja.

Ne mislim da bi se ta osoba trebala bojati bilo koga ili bilo čega, ali ako kažem ime te osobe, tada će se svi baviti njome, njezinim profesionalnim i privatnim životom i to će definitivno utjecati na njezin rad. Molim vas, budite strpljivi, ta osoba će izaći pred vas, a do tada neka radi neometano, savjesno, odgovorno i neopterećeno. Vjerujem da bi analiza mogla biti gotova kroz mjesec do dva, poručila je.

Novinari su je pitali što se uopće analizira kada se zna, prema onome što je rekao Visoki kazneni sud, da je DORH imao informacije tko će točno provesti vještačenje, a što znači da se već zna tko su odgovorne osobe, bilo bivši glavni državni odvjetnik Dinko Cvitan ili Sani Ljubičić, tadašnja županijska državna odvjetnica koja je i potpisala ugovor s KPMG-om. Napomenula je da su se prije odabira vještaka konzultirale i druge vještačke kuće, no odabran je KPMG, koji je tvrdio da nije u sukobu interesa.

„Da, znalo se tko provodi vještačenje jer su vještaci trebali dati izjavu o neovisnosti i da nisu u sukobu interesa. A kada se radi o ovako složenom i kompliciranom vještačenju koje se povjerava drugoj kući koje nema sjedište u RH, logično je da se oslanjaju na svoje suradnike u RH”, pojasnila je. Podsjetila je i na prvu odluku optužnog vijeća koje je isto to vještačenje proglasilo zakonitim.

„Svi se pozivaju na odluku Visokog kaznenog suda i, naravno, ona je u ovom trenutku apsolutno relevantna. Međutim, nemojte pri tome zaboraviti da je prvi stav optužnog vijeća koje je odlučivalo o potvrđivanju optužnice da se, po prijedlogu obrane ovo vještačenje isključi, odbio to kao neosnovano. Nije sve baš notorna činjenica jer i stavovi suda su različiti. Naravno da je kasnije, nakon odluke Visokog kaznenog suda, Županijski sud morao poštivati stav višeg suda”, kazala je.

Odgovorna sam kao čelna osoba DORH-a, ali...

Najavila je i da DORH ide sa zahtjevom za zaštitu zakonitosti pred Vrhovni sud jer smatraju da se radi o promjeni stava i odstupanja od dosadašnje prakse i da bi se to moglo odraziti, ne samo na predmet Agrokor, nego i na vještačenja u drugim predmetima koja su u tijeku i budućim vještačenjima.

Upitana je li točno da ugovor s KPMG-em uopće nije došao u građansko-upravni odjel, glavna državna odvjetnica kazala je kako nema pravila da takvi ugovori i moraju doći u građanski odjel. Upitana osjeća li osobnu odgovornost, istaknula je da jest odgovorna kao čelna osoba DORH-a. No, zapitala je, trebam li snositi odgovornost za rad glavnih državnih odvjetnika prije mene ili, karikirala je, za zločine počinjene na Golom otoku.

„Da, ja odgovaram jer sam odluke donosila s povjerenjem u kolege koji su radili na spisu. Ja taj spis ne znam, nisam pročitala 70 tisuća stranica da bih mogla odgovarati i reći što je unutra bilo”, naglasila je.

Novinari su je podsjetili kako je upravo ona ranije naglašavala kako je kod ovog vještačenja sve zakonito, a sada se ispostavlja da nije. Glavna državna odvjetnica ističe kako je to govorila na temelju informacija koje je dobila. Upitana znači li to da su je prevarili i da joj je netko rekao pogrešne informacije ponovila je kako neće spekulirati ni prejudicirati rezultate analize kojima će se utvrditi odgovornost.

Na pitanje je li razgovarala s Dinkom Cvitanom, koji je u vrijeme donošenja odluke o odabiru vještaka bio glavni državni odvjetnik kazala je da nije. Potvrdila je, pak, da je točno da je glavni državni odvjetnik Dražen Jelenić dobio promemoriju od ljudi koji su radili na predmetu kojom su upozorili da tu nešto nije u redu. Nakon toga je bio sastanak i tražena je dopuna vještačenja od strane KPMG-a, a nakon toga zamjenici više nisu imali primjedbe, kazala je.