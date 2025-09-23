Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 166
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
ANALIZA EKONOMSKOG INSTITUTA

Hrvatsko svinjogojstvo pred slomom: Afrička svinjska kuga i uvoz svinjskog mesa ruše domaću proizvodnju

Odvoz svinja iz Vardarca gdje je zabilježena svinjska kuga
Foto: David Jerkovic/PIXSELL
1/4
VL
Autor
vecernji.hr
23.09.2025.
u 17:27

Analiza naglašava strukturne slabosti domaćeg sektora – od visokih troškova hrane, preko nedostatnih klaoničkih kapaciteta, do ograničenog razvoja vrijednosnih lanaca koji bi omogućili veću dodanu vrijednost i konkurentnost

Afrička svinjska kuga posljednjih je mjeseci pogodila istok Hrvatske i dovela u pitanje opstanak brojnih farmi. Poharala je jednu od najvećih hrvatskih farmi – Beljski Sokolovac, gdje će u idućim danima biti eutanazirano gotovo 10 tisuća svinja, dok je u Nemetinu već usmrćeno 1650 grla. Gubici se mjere u milijunima eura, a štete nisu samo kratkoročne jer će farme ostati prazne mjesecima. Kako Osječko-baranjska i Vukovarsko-srijemska županija čine dvije trećine domaće proizvodnje svinja, strahuje se da bi daljnje širenje bolesti moglo srušiti ionako nisku samodostatnost Hrvatske. No problemi domaćeg svinjogojstva nisu od jučer. "Potrošnja svinjskog mesa u Hrvatskoj raste, a proizvodnja se smanjuje", upozorava dr. sc. Goran Buturac iz Ekonomskog instituta Zagreb u novoj analizi u kojoj donosi pregled brojčanih pokazatelja i usporedbu s europskim trendovima.

Prema njegovim podacima, broj svinja u Hrvatskoj od 2006. do 2024. godine smanjio se s 1,49 milijuna na svega 874 tisuće grla. "To je zabrinjavajući pad koji jasno pokazuje kako domaća proizvodnja ne prati rastuću potražnju", ističe Buturac. Takav razvoj situacije odražava se i na trgovinsku bilancu. Samo 2024. godine Hrvatska je uvezla svinjetine u vrijednosti 341,5 milijuna eura. "Vrijednost uvoza gotovo je devet puta veća od vrijednosti izvoza", navodi Buturac, podsjećajući da Hrvatska sa svega 3,1 kilogramom izvoza po stanovniku znatno zaostaje za prosjekom Europske unije, dok Danska u tom pogledu prednjači i na svjetskoj razini.

No problem nije samo u brojkama. Analiza naglašava i strukturne slabosti domaćeg sektora – od visokih troškova hrane, preko nedostatnih klaoničkih kapaciteta, do ograničenog razvoja vrijednosnih lanaca koji bi omogućili veću dodanu vrijednost i konkurentnost. "Oslanjanje na izvoz živih svinja umjesto na finalne proizvode dugoročno je propuštena prilika", kaže Buturac. Poseban izazov u posljednje dvije godine predstavlja afrička svinjska kuga (ASK), koja je zahvatila Slavoniju i Baranju i dovela do eutanazije desetaka tisuća svinja. To dodatno destabilizira ionako oslabljenu proizvodnju. "ASK je dodatni udarac sektoru koji se već godinama suočava s padom proizvodnje i sve većom ovisnošću o uvozu", upozorava u analizi.

Unatoč svemu, Buturac vidi prostor za oporavak. "Primjeri Danske, Belgije i Nizozemske pokazuju kako i manje zemlje mogu postati lideri u proizvodnji i izvozu svinjskog mesa. Hrvatska ima tradiciju, potražnju i povoljne agroklimatske uvjete", naglašava. No dodaje i kako bez ozbiljnijih mjera, od jačanja biosigurnosti i ulaganja u klaonice, do bolje organizacije proizvođača i rješavanja pitanja zemljišta, nema dugoročnog razvoja. Zaključuje kako bi strateški pristup i sustavna podrška mogli vratiti domaće svinjogojstvo na zdrave temelje. U suprotnom, Hrvatska će, unatoč tradiciji i rastućoj potrošnji, sve više ovisiti o uvozu.

FOTO Vesela atmosfera na Zagrebačkoj žbici, pogledajte kako je izgledala tradicionalna biciklistička vožnja
Odvoz svinja iz Vardarca gdje je zabilježena svinjska kuga
1/23
Ključne riječi
ASK Ekonomski institut u Zagrebu Goran Buturac svinjska kuga svinjogojstvo

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još