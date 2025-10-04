Za izniman doprinos razvoju Hrvatskog ratnog zrakoplovstva Damir Krstičević dobio počasni letački znak

Hrvatsko ratno zrakoplovstvo od ovog je petka bogatije za pet novih vojnih pilota, objavilo je Ministarstvo obrane. Oni su, nakon godina školovanja i zahtjevne obuke, u vojarni "Pukovnik Marko Živković" u Zemuniku primili svoja letačka krila – znak da su postali punopravni vojni piloti HRZ-a. Na svečanosti, održanoj 3. listopada, podijeljena su i posebna priznanja. Počasni letački znak dobio je umirovljeni general-bojnik i bivši ministar obrane Damir Krstičević, dok su zlatni letački znak primili brigadni general Davor Tretinjak te pukovnici Robert Paradžik i Nediljko Puljević.

Krstičević je odlikovan zbog svog doprinosa u Domovinskom ratu, stvaranju Oružanih snaga i brojnim projektima koji su obilježili njegovo djelovanje, uključujući i nabavu borbenih zrakoplova Rafale. General Tretinjak, koji iza sebe ima više od 2000 sati leta, nagrađen je za ulogu u formiranju prvih letačkih postrojbi i projekte kojima je osnažio HRZ. Pukovnik Puljević, s impresivnih 4500 sati naleta, istaknuo se u održavanju helikoptera Mi-8 i Mi-171Sh te sudjelovanju u Domovinskom ratu. Paradžik je, pak, dobio priznanje za doprinos stvaranju i razvoju HRZ-a te predan rad kroz svoju karijeru, tijekom koje je ostvario više od 1000 sati naleta.

Zapovjednik HRZ-a general-bojnik Michael Križanec čestitao je mladim pilotima i podsjetio ih na važnost njihove nove uloge:

"Cilj vam je bio da dobijete Letačka krila. U tome ste uspjeli! Na to možete biti posebno ponosni, kao i svi koji su sudjelovali u procesu vaše izobrazbe i obuke. Bitno je da ne zaboravite da ste uz to što ste piloti i časnici", poručio im je. U ime nove generacije, poručnik Karlo Anić zahvalio je profesorima, zapovjednicima, instruktorima, tehničarima i obiteljima na podršci.

"Sretan sam što pripadamo naraštaju koji završava letačku obuku u trenutku kad se Hrvatsko ratno zrakoplovstvo opremilo najmodernijim zrakoplovima. To će nam biti veliki poticaj u radu", zaključio je poručnik Anić. Na ceremoniji je održana i primopredaja kadetske zastave novim polaznicima – 30. naraštaju budućih vojnih pilota, a program je zaključen atraktivnim preletima Rafalea i akrobatske grupe Krila Oluje.

Ministar obrane Ivan Anušić čestitao je bivšem ministru Damiru Krstičeviću kojem je zapovjednik HRZ-a general-bojnik Michael Križanec uručio počasni letački znak za snažan doprinos razvoju Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, posebno u opremanju novim borbenim lovcima. U čestitci je istaknuo i brigadnog generala Davora Tretinjaka te pukovnike Roberta Paradžika i Nediljka Puljevića koji su dobili zlatni letački znak za zasluge u razvoju HRZ-a. Te su počasti, kako je podsjetio, dodijeljene u vojarni u Zemuniku, gdje je petorici novih vojnih pilota uručen i letački znak. "Želim im uspješne letove u ratnom zrakoplovstvu i da nastave, kao i njihovi prethodnici, čuvati hrvatsko nebo", poručio je Anušić u objavi na Facebooku.