Hrvatski suverenisti: 'Jedni se klanjaju žrtvama komunizma, drugi fašizma, treći i jednima i drugima'

U povodu Europskog dana sjećanja na žrtve totalitarnih i autoritarnih režima, koji je jučer obilježen i u Hrvatskoj, oglasili su se Hrvatski suverenisti priopćivši kako oni ne žele sudjelovati u obilježavanju tog spomendana dok god se on obilježava na način na koji se to čini. "Jučer je obilježen Europski dan sjećanja na žrtve totalitarnih i autoritarnih režima – nacizma, fašizma i komunizma….Pa su se sjatili svi naši političari, od vladajućih do oporbenih, kako bi obilježili ovaj Dan", započeli su svoje priopćenje.

- Jedni se klanjaju žrtvama komunizma, drugi fašizma… treći i jednima i drugima. Da bi se “odradio” ovaj Dan i vladajući su se poklonili doslovce svima i tzv. narodnim herojima i onima koji su stradali od njihovog režima – navodi se u priopćenju Hrvatskih suverenista. Dodaju i kako se “ne možeš pokloniti pred grobnicom tzv. narodnih heroja nad kojim je spomenik zvijezde petokrake sa srpom i čekićem, a potom se pokloniti i žrtvama režima tih istih tzv. narodnih heroja”.

-Od grobnice Brune Bušića, pa do Spomen-obilježja hrvatskim žrtvama Bleiburga. Licemjerno, ali očigledno “vjerodostojno”. Hrvatski suverenisti kao politička opcija u obilježavanju ovakvog spomendana nisu nikad, niti će ubuduće sudjelovati. Jer ovo je čisto licemjerstvo, a o žrtvama se najmanje govori. Valja upaliti svijeću u miru i tišini i pomoliti se u crkvi za sve nevine žrtve svih totalitarnih režima, za njihovo vječno spasenje. Sve ostalo je nažalost čisti folklore - zaključuju iz Hrvatskih suverenista.

