Hrvatski dr. House objasnio zašto je dao otkaz i napravio preokret u karijeri

Neurokirurg prof dr.sc. Dario Štimac dao je otkaz u KBC Rijeka te je neurokirurgiju zamijenio obiteljskom medicinom, a zašto je to učinio govorio je u HRT-ovoj emisiji Labirint.

Dr. Štimac poznati je hrvatski neurokirurg koji je na osnovu 3D modela operirao aneurizme. Zovu ga hrvatskim doktorom Houseom.

Svoj sam posao obožavao i dobro mi je išlo. Volio sam taj posao, ali ja sam tu priču zaokružio. Podvukao sam crtu, jednostavno sam presjekao i okrenuo ploču. Danas sam u Domu zdravlja i trudit ću se biti najbolji mogući doktor opće medicine koliko mogu biti - i to je to – rekao je prof. Štimac te objasnio razlog svoga odlaska.

– Kada vam, uz naravno dopuštenje sadašnjeg v.d. predstojnika Klinike, ravnatelja bolnice pa do Upravnog vijeća te skroz gore do ministra zdravstva i njegovog državnog tajnika, oni dozvole najmlađoj specijalistici neurokirurgije koja je do jučer bila specijalizantica da vodi, u mom prisustvu, jutarnji kolegij, piše operacijski program. Potom pita kolegu, koji je možda godinu, dvije stariji od nje, što on ima za operaciju, ima li nekog i napiše te pacijente na program, a ja imam 200 pacijenta koji očekuju operacijski program. Ona se meni ni ne obrati da me pita imam li ja nekoga za operaciju i ona vodi vizitu, a ja kao sveučilišni profesor stojim u hodniku, hodam u redu kao "mali od kužine". Znači tako nešto se ne može dogoditi niti u jednoj civiliziranoj državi – rekao je on.

Mnogima je, kaže, stao na žulj upozoravajući na ozbiljne anomalije u zdravstvu, na javne tajne o kojima većina šuti.

– Ljudi misle da je korupcija samo primanje love. Korupcija u prijevodu znači iskvarenost, svi nakaradni, iskvareni načini funkcioniranja. Jedan od njih je i kanaliziranje pacijenta koji plaćaju zdravstvenu zaštitu u privatne poliklinike i klinike – smatra prof. Štimac.

