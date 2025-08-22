Naši Portali
22.08.2025. u 11:00

Slovenci jedva da imaju pet neoporezivih naknada uz plaće, a kod nas ih je oko 40 i nerijetko pojedine naknade nadilaze visinu radnikove mjesečne neto plaće!

Milijun domaćih i oko dvjesto tisuća inozemnih umirovljenika idući mjesec može očekivati 6,46 posto veće mirovine, u prosjeku 40-ak eura više, no i s tim će povećanjem starosne mirovine ostati ispod 700 eura, za razliku od Slovenije gdje su iste takve starosne mirovine 950 eura! Slovenija ima isti omjer broja zaposlenih i umirovljenika kao i Hrvatska, otprilike na jednog umirovljenika 1,4 zaposlena, no svejedno su njezine mirovine bitno povoljnije od hrvatskih. Dio odgovora kako to mogu nalazi se u tome što je slovenska ekonomija produktivnija, ekonomski uspješnija, manje je korupcije, pa i iseljavanja. Slovenija k tome nema izdataka za mirovine ratnih veterana, kojima Hrvatska mora na neki način pogodovati. Razlika između hrvatskih i slovenskih mirovina iznosi 46 posto u korist Slovenije, dok kod neto plaća Slovenija prednjači samo 10 posto i ispred je hrvatskih plaća za 150 eura! U brutu je prednost veća, oko 25 posto i on odražava stav vlasti prema socijalnoj državi i pravima njezinih građana koji se solidarno pokrivaju iz poreza i doprinosa, kako poslodavaca tako i zaposlenih. Dijelom je u tome odgovor zašto su slovenske mirovine veće jer se jednostavno prikupi više novca za njihove isplate. Slovenci otprilike odlaze u mirovinu sa 62 godine, a ni oni nisu dizali radni vijek.

Ključne riječi
plaće Slovenija Hrvatska mirovine

Komentara 1


DR
drobilicakostiju
11:38 22.08.2025.

slovenci ne financiraju iz proračuna brojne žetončiće,uhljebe,fiktivna prebivališta.tu je razlika

