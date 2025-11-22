Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 66
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#POŽAR VJESNIKA
#VUKOVAR
#Vatreni
#LAURA GNJATOVIĆ
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#COVID
#Jean-Michel Nicolier
Mirko Galić
Autor
Mirko Galić

Hrvatska se odrekla 'Vjesnika' pod sumnjivim okolnostima: netko je nekoga morao prevariti

22.11.2025. u 12:30

Pokaže li se da je opet nezrela mladost imala prste u jednoj ozbiljnoj tragediji svojih roditelja, ništa neće promijeniti na stvari da je završni udarac Vjesniku došao od vlasti koje nisu znale što bi s njegovim posmrtnim ostacima

Ode u vatri i posljednji ostatak nekadašnjega novinskog diva, najvećega između Beča i Atene. Preko noći izgorio je neboder, poznat po tome što se 20 godina gradio, 20 godina koristio i 20 godina propadao. Možda će se sljedećih 20 godina rušiti i obnavljati, da zaokruži ciklus sjaja i bijede Vjesnikove kuće koja se srušila prije nego što se zapalila zgrada. U tranziciji je najprije propalo poduzeće za proizvodnju novina, šesto po veličini u toj kategoriji u cijeloj Europi; s poduzećem se ugasio i dnevni list koji nije bio najlošiji među republičkim glasilima u bivšoj državi, da jedini na putu iz socijalizma u kapitalizam, na prijelazu s jednopartijskog sistema u demokraciju, propadne u sveopćoj ravnodušnosti. Sve nove države zadržale su dnevnike koji su izlazili u bivšim jugoslavenskim republikama, kao ostatak nacionalne ravnopravnosti i kao znak identiteta novih država, sve osim Hrvatske: list Vjesnik ne izlazi više. Na životu su ostali i moćno Delo te Politika, potom mali listovi Pobjeda i Nova Makedonija, čak i Oslobođenje u Bosni i Hercegovini, koja nije politički konstituirana kao (jedno)nacionalna država. Hrvatska se odrekla Vjesnika pod sumnjivim okolnostima: netko je nekoga morao prevariti.

Ključne riječi
maloljetnici požar Vjesnik

Komentara 3

Pogledaj Sve
OS
Ostrež
12:57 22.11.2025.

Stari suradnik službe žali za svojim utočištem

AC
Ace7777
12:57 22.11.2025.

Pa m u stecaj su ga poslali zoki i linic , kaj je tu problem.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja