Hrvatska proglašena najboljom europskom destinacijom za putovanja: 'Nagradu su nam dali putnici, to govori sve'

Hrvatska turistička zajednica i ove godine nastupa na vodećem svjetskom turističkom sajmu ITB Berlin koji se održava od 4. do 6. ožujka, a sve s ciljem predstavljanja ukupne hrvatske turističke ponude. Na sajmu je prisutna hrvatska turistička delegacija predvođena Tončijem Glavinom, ministrom turizma i sporta, Kristjanom Staničićem, direktorom HTZ-a, Romeom Draghicchijem, direktorom Predstavništva HTZ-a u Frankfurtu te Nerom Miličić, direktoricom Predstavništva HTZ-a u Münchenu. Ovogodišnji nastup okrunjen je dodjelom prestižnog priznanja portala European Best Destinations (EBD) koji je Hrvatsku proglasio najboljom europskom destinacijom za putovanja u 2025. godini, a nagradu je uručio predstavnik portala EBD Maximilien Lejeune. - Dobiti priznanje jednog od najznačajnijih portala putovanja itekako ima težinu. To je potvrda da je Hrvatska kao turistička destinacija u samom europskom vrhu, ali i potvrda i priznanje svim turističkim profesionalcima. Ovo priznanje je utoliko značajnije što dolazi od samih putnika i jako će nam dobro doći u marketinškom i promotivnom smislu - zadovoljan je Kristjan Staničić, direktor HTZ-a.

- Njemačka je za nas najvažnije emitivno tržište, i zato i na ovom jednom od najvažnijih svjetskih turističkih sajmova u Berlinu šaljemo poruku da je Hrvatska destinacija koja Nijemcima nudi vrijednost za novac, koja 365 dana u godini nudi kvalitetu i bogatstvo sadržaja. Prema ReiseAnalyse za 2024. godinu, Nijemci će u ovoj godini putovati više nego prije pandemije i tu imamo prostora za rast dolazaka i noćenja, posebice kada govorimo o razdobljima pred i posezone. Ponosni smo i što je Hrvatska proglašena najboljom zemljom za posjetiti u 2025. godini prema European Best Destinations i to po izboru više od milijun putnika, koji su glasali za najljepše europske destinacije, a Hrvatska je zauzela prvo mjesto. To je još jedna potvrda našoj kvaliteti turističke ponude, kontinuiranom podizanju standarda i najljepša pohvala svim našim turističkim djelatnicima. ITB sajam u Berlinu iskoristit ćemo i kao priliku da na međunarodnoj razini pokažemo kojim aktivnostima smo se čvrsto pozicionirali kao predvodnici razvoja održivog turizma - izjavio je ministar Tonči Glavina.

Tijekom sajma, hrvatska delegacija održala je sastanke s važnim partnerima kao što su Njemačko udruženje putničkih agencija (DRV), ADAC, Novasol, Eurowings, TUI, Ameropa, Alltours, Olimar i Jet2, a glavne teme bile su daljnji razvoj suradnje, poslovna očekivanja, trenutačno stanje bookinga na njemačkom tržištu te prognoze vezane uz ovogodišnji turistički rezultat. Hrvatski štand obišao je i veleposlanik RH u SR Njemačkoj Gordan Bakota. - Interes za našom zemljom iskazan na ITB-u, baš kao i dobiveno priznanje koje nam je uručio EBD, pokazatelj je da Hrvatska ima status kvalitetne i sadržajne turističke destinacije, i to na globalnoj razini. Posebno nas to obvezuje s obzirom na to da je riječ o nagradi baziranoj na glasovima putnika iz cijelog svijeta, uključujući i onih s platformi priznatih medijskih partnera poput Forbesa i Condé Nasta. Uz to, zahvaljujući EBD izboru, tj. pretraživanju sadržaja i stranica posvećenih Hrvatskoj, naša zemlja dobiva dodatnu promotivnu vidljivost pred publikom od čak 220 milijuna potencijalnih putnika. Također, prema povratnim informacijama brojnih partnera i u 2025. godini s njemačkog tržišta očekujemo stabilnu razinu potražnje, rast turističkog prometa u razdobljima pred i posezone, veći naglasak na istraživanju naših kontinentalnih autentičnih destinacija te ono što nam brojni partneri posebno naglašavaju, razumne cijene i dobivenu vrijednost za novac - rekao je Kristjan Staničić, direktor HTZ-a pa dodao još koju rečenicu vezanu za dobiveno priznanje.

Hrvatska je na ITB-u predstavljena kao destinacija koja mijenja svoje trendove u smjeru održivog turizma te kao odredište koje pruža visoku kvalitetu svojih usluga. - Ovogodišnji sajam odvija se u kontekstu složene ekonomske i političke situacije u Njemačkoj, međutim, ona ne utječe negativno na turistička kretanja niti na raspoloženje Nijemaca prema putovanjima u inozemstvo. Jako me veseli što je nastup HTZ-a na ovom značajnom turističkom događanju obilježen velikim brojem sastanaka s našim partnerima, kao i s institucionalnim subjektima iz Njemačke, ali i iz drugih zemalja. ITB i ove godine ostaje važna točka u realizaciji turističke godine te sam siguran da će pružiti odličan orijentir za nadolazeću sezonu u kojoj se očekuje dodatno povećanje konkurentnosti Hrvatske na turističkom tržištu, kao jedne od glavnih destinacija za njemačke putnike - komentirao je Romeo Draghicchio.

Dodajmo kako su Nijemci najvažniji i najbrojniji gosti koji čine preko 20 posto ukupnih turističkih noćenja koja se tijekom godine realiziraju u Hrvatskoj. Tako je bilo i lani kada su Nijemci u našoj zemlji ostvarili više od 22 milijuna noćenja. Pritom su najviše noćenja ostvarili u Istri (preko 10 milijuna noćenja), na Kvarneru (preko 4,5 milijuna noćenja) te u Splitsko-dalmatinskoj i Zadarskoj županiji (preko 2,4 milijuna noćenja), a gledano prema destinacijama u Rovinju, Poreču i Medulinu. Osim Hrvatske turističke zajednice kao glavnog izlagača, u sklopu hrvatskog štanda na ITB-u svoju ponudu predstavlja i 25 suizlagača, među kojima su i turističke zajednice grada Zagreba, Splitsko-dalmatinske županije, grada Splita, Dubrovačko-neretvanske županije, grada Dubrovnika, Šibensko-kninske županije, Ličko-senjske županije i grada Rovinja. Također, u suradnji s Hrvatskom gospodarskom komorom, na hrvatskom su štandu održane prezentacija i degustacija vrhunskih hrvatskih vina i sireva.

