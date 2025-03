Ova europska zemlja novi je turistički dragulj, zovu je europski Maldivi, veliki je konkurent Hrvatskoj

Titula zvijezde u usponu, kako je ondašnji čelnik Svjetske turističke organizacije komplimentirao Hrvatsku u godinama dok se uspinjala prema današnjim rezultatima, sada pripada Albaniji. Od skrivenog šampiona, do zvijezde u usponu, dodat će neki za zemlju koja na najvećoj burzi turizma u svijetu, berlinskom ITB-u, ove godine nastupa kao zemlja partner. U posljednje vrijeme zovu je i turističkim biserom Balkana, a sama albanska ministrica turizma Mirela Kumbaro svojevremeno je svoju zemlju opisala sljedećim riječima: 'Albanija se ne uklapa ni u jedan od uobičajenih stereotipa. Naprotiv, to je mala, pomalo mistična zemlja u kojoj putnici mogu uživati ​​u novim iskustvima'.

I, doista, Albanija je sve prisutnija u turističkim planovima europskih građana. Sa svega 2,3 milijuna stranih gostiju u 2010. ta je zemlja stigla do zamalo 12 milijuna turista u protekloj godini. Rast se naročito intenzivirao u postkorona razdoblju, a turistički se promet u odnosu na 6,3 milijuna stranih gostiju u 2019. do lani zamalo udvostručio. Turistički procvat Albanije ne događa se nimalo slučajno ili stihijski. Glavni faktor je albanska vlada koja ima niz poticajnih mjera za investitore, grade se vrhunski hoteli, ali istovremeno se uređuju ceste, morske luke i aerodromi, a ove godine bi, prema najavama, trebala biti završena i nova zračna luka u Vlori. Albanski turistički predstavnici rado ističu kako njihova zemlja ostaje pravi dragulj unatoč porastu broja turista. Zemlja veličanstvenih planinskih krajolika može se pohvaliti sa stotinjak kilometara atraktivnih plaža koje neki zovu europskim Maldivima.

Zemlja partner berlinske burze turizma svoje će bogatstvo prikazati i kroz umjetnost, na večerašnjem spektaklu otvaranja ITB-a s 2.500 uzvanika. Pod nazivom 'Albania, All Senses' (sva osjetila) izvođači će goste povesti na umjetničko putovanje, svojevrsni spoj drevnih kulturnih korijena sa suvremenim utjecajima, a nakon ceremonije otvaranja, Albanija će prezentirati i svoju kuhinju. Sajam će, inače, otvorenim proglasiti albanski premijer, a među uzvanicima će biti i prvi čovjek Svjetske turističke organizacije, berlinski gradonačelnik, direktor sajma itd.

Partnerstvo na velikoj turističkoj burzi kakva je berlinska zasigurno će Albaniji dati dodatnu vidljivost, a onda i neke nove goste. Ambicioznog jadranskog susjeda konkurencija definitivno više ne može previđati. Nakon skokovitog rasta koji je obilježio i lanjsku turističku sezonu u Albaniji, s 15,2 posto više gostiju u 2024. nego prethodne godine, tamošnji domaćini računaju s uzlaznom linijom i ove godine. Za prvog susjeda, crnogorski turizam koji je lanjsku godinu okončao s blagim padom posjete, recimo, situacija nije toliko optimistična, a oprezni su i domaći turistički radnici koji za ovu godinu najavljuju ponavljanje lanjskih 21, 3 milijuna gostiju i 108,7 milijuna noćenja. S tim da, treba reći, ni 2024. hrvatskom turizmu nije donijela velike skokove prema prethodnoj godini: gostiju je bilo četiri, a noćenja nepunih jedan posto više nego 2023. Pri tom, upravo su najbrojniji Nijemci bili u minusu od oko pet posto, pa se očekuje da će dosta toga oko ovogodišnje sezone biti jasnije nakon berlinske burze.

