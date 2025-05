Hrvatska plaža našla se na popisu deset najljepših u Europi: 'Pruža jedinstvenu kulisu...'

Hrvatska je diljem svijeta poznata po predivnom moru i prirodi, a sada se našla na još jednom popisu deset najboljih. Naime, European Best Destinations, popularna stranica vezana za putovanja i kulturu u Europi, izdvojila je deset najljepših plaža u Europi. "Europska obala ukrašena je nekim od najimpresivnijih plaža na svijetu, od kojih svaka nudi jedinstvenu kombinaciju prirodne ljepote i kulturnog bogatstva", istaknula je stranica European Best Destinations te dodala kako raznolike plaže kontinenta zadovoljavaju želje svakog putnika – bilo da traže avanturu, opuštanje ili obiteljski odmor.

Na prvom mjestu ljestvice našla se grčka plaža Lagoon, a slijede plaža Brandinchi u Italiji, Pregonda u Španjolskoj, Luna u Italiji, Gale Fontainhas u Portugalu, La Pelosa u Italiji, De Los Muertos u Španjolskoj i Assos u Grčkoj. Na devetom mjestu je plaža Banje u Dubrovniku. European Best Destinations piše kako je to najpoznatija plaža u Dubrovniku te kako ona nudi mješavinu šljunka i pijeska. "Njezina blizina Starom gradu pruža jedinstvenu kulisu, kombinirajući opuštanje na plaži s istraživanjem povijesti."

Turistima se napominje kako su u blizini ograničena parkirališta pa se preporučuje korištenje javnog prijevoza ili hodanje. Uz to, navodi se kako plaža nudi barove, restorane, iznajmljivanje ležaljki i suncobrana, sadržaje za vodene sportove te toalete. Plaža je, dodaje European Best Destinations, pogodna za obitelji i one koji traže aktivnosti na plaži. Na posljednjem mjestu ove ljestvice našla se plaža Gulpiyuri u Španjolskoj.