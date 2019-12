Hrvatska nije iskoristila golemi potencijal svojih velikana u brendiranju imidža

Svojim djelovanjem nisu zadužili samo Hrvatsku nego i cijeli svijet, a s idejama koje su često bile ispred njihova vremena mijenjali su živote, postigli nevjerojatne uspjehe i učinili svijet boljim i kvalitetnijim. Oni su hrvatski velikani čija su dostignuća u svjetskim okvirima postigla nemjerljivu vrijednost. To su redom istaknuti znanstvenici, izumitelji, književnici, umjetnici i istraživači hrvatskog podrijetla koji su u nasljeđe svijetu ostavili svoje izume, knjige, umjetnička djela, pronalaske i znanja. No Hrvatskoj su, uz to, ostavili nešto još vrednije – ponos, ali i povlasticu da pred svijetom može reći da su ti velikani baš hrvatske gore list.

No je li im se Hrvatska do sada odužila onako kako su zaslužili priznavanjem svega što su učinili, promoviranjem njihovih imena u svijetu i ponosnim isticanjem njihovih uspjeha? Nažalost, odgovor na to pitanje je negativan, a kako bi se to napokon ispravilo, Večernji list odlučio je u 2020. pokrenuti veliki multimedijski projekt “Hrvati koji su mijenjali svijet”. Ruđer Bošković, Faust Vrančić, Sveti Jeronim, Nikola Tesla, Andrija Štampar, Ivana Brlić-Mažuranić, Andrija Mohorovičić, Ivo Andrić, Julije Klović, Marko Marulić, Ivan Meštrović i Marko Polo dvanaestero je velikana koje će Večernji list popularizirati u idućoj godini, a u projektu će se govoriti i o značajnim Hrvatima koji danas mijenjaju svijet, ali i o hrvatskim izumima te proizvodima.

