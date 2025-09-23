Naši Portali
OPASNOST IZ AMERIKE

Hrvatska ne treba uvoziti toksične kulturne ratove iz Amerike

Autor
Dino Brumec
23.09.2025.
u 11:43

U Hrvatskoj se svađaju premijer i predsjednik, a da smo u Americi, njihovi bi se pristaše možda i tukli na ulicama. To nam ne treba i to se srećom neće dogoditi

Sve što se ovih dana događa u Sjedinjenim Državama može se shvatiti kao upozorenje nama u Europi, pa tako i Hrvatskoj. Upozorenje što se može dogoditi s nacijom ako se ona toliko snažno dijeli na dva pola koja se međusobno gledaju preko nišana i imaju tako negativno mišljenje jedan o drugome.

Jedna je od velikih razlika između hrvatske i američke političke javnosti to koliko su obični ljudi u Americi politizirani, bez obzira na to jesu li ljevičari ili desničari. Politika dijeli obitelji, zbog nje se ljudi svađaju, a brakovi pucaju. Prije godinu dana Washington Post je donio priču o američkoj obitelji s naslovom: "Faks ga je pretvorio u liberala. Njegova majka voli Fox News. Hoće li njihov odnos to izdržati?" Pitanje hoće li opstati odnos majke desničarke i sina ljevičara toliko je toksično samo po sebi – pa valjda bi pobogu za obiteljske odnose trebale postojati važnije stvari od politike.

OS
Ostrež
11:57 23.09.2025.

Ma tak je, nek ostane neoprani rade sa svojom pijanom srbadijom na Brijunima, još bumo im i više love poslali..

