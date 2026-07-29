Hrvatska Lutrija osigurala 63.000 eura za projekte udruga iz Domovinskog rata

Hrvatska Lutrija raspisala je natječaj za financijsku potporu projektima udruga iz Domovinskog rata. Za provedbu projekata osigurano je ukupno 63.000 eura, a prijave su otvorene do 31. srpnja 2026. godine.

Na natječaj se mogu prijaviti udruge iz cijele Hrvatske s projektima usmjerenima na očuvanje povijesne građe, obilježavanje važnih obljetnica, promicanje istine o Domovinskom ratu te prenošenje znanja mladim generacijama.

Potporu mogu ostvariti najviše tri udruge iz svake županije i Grada Zagreba, dok pojedina udruga može dobiti do 1.000 eura za provedbu prijavljenog projekta.

Dobitnici natječaja bit će određeni izvlačenjem 3. kolovoza, uoči obilježavanja 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja. Odabrane udruge sredstva će moći koristiti za realizaciju prijavljenih projekata i aktivnosti.

Smjernice za podnositelje prijava, uvjeti natječaja i cjelokupna natječajna dokumentacija dostupni su na mrežnim stranicama Hrvatske Lutrije lutrija.hr.