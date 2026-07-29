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natječaj za financijsku potporu

Hrvatska Lutrija osigurala 63.000 eura za projekte udruga iz Domovinskog rata

Hrvatska Lutrija
Hrvatska Lutrija
VL
Autor
Promo
29.07.2026.
u 09:14
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Udruge iz Domovinskog rata iz svih hrvatskih županija i Grada Zagreba mogu prijaviti projekte do 31. srpnja 2026., a dobitnici natječaja bit će poznati 3. kolovoza.

Hrvatska Lutrija raspisala je natječaj za financijsku potporu projektima udruga iz Domovinskog rata. Za provedbu projekata osigurano je ukupno 63.000 eura, a prijave su otvorene do 31. srpnja 2026. godine.

Na natječaj se mogu prijaviti udruge iz cijele Hrvatske s projektima usmjerenima na očuvanje povijesne građe, obilježavanje važnih obljetnica, promicanje istine o Domovinskom ratu te prenošenje znanja mladim generacijama.

Potporu mogu ostvariti najviše tri udruge iz svake županije i Grada Zagreba, dok pojedina udruga može dobiti do 1.000 eura za provedbu prijavljenog projekta.

Dobitnici natječaja bit će određeni izvlačenjem 3. kolovoza, uoči obilježavanja 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja. Odabrane udruge sredstva će moći koristiti za realizaciju prijavljenih projekata i aktivnosti.

Smjernice za podnositelje prijava, uvjeti natječaja i cjelokupna natječajna dokumentacija dostupni su na mrežnim stranicama Hrvatske Lutrije lutrija.hr.

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