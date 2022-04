Hrvatska je 8. u svijetu po umrlima na milijun ljudi

Nacionalni krizni stožer i Krizini stožer Ministarstva zdravstva je danas 25. veljače 2020. obavijestio da je dijagnosticiran prvi slučaj bolesti novog koronavirusa 2019. (COVID-19, engl. CoronaVirus Disease-19) uzrokovanog infekcijom SARS-CoV-2 u Hrvatskoj, u Zagrebu.

Oboljeli je mlađi muškarac u dobi od 25 godina koji je 20. veljače 2020. doputovao iz pokrajine Lombardije (grada Milana) u Italiji.

Cijepljenih 59,4 posto

Tako je prije nešto više od 25 mjeseci glasila prva službena obavijest Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo o prvom potvrđenom slučaju oboljenja novim koronavirusom koji će obilježiti sljedeće dvije godine u svijetu. Prvi oboljeli hrvatski građanin koji se vratio s utakmice u Milanu stavljen je u izolaciju u Klinici za infektivne bolesti Dr. Fran Mihaljević.

Iz dana u dan broj novozaraženih je rastao. Ministar zdravstva Vili Beroš 11. ožujka donio je odluku o proglašenju epidemije koronavirusa, a 19. ožujka Stožer civilne zaštite donio je i prve odluke s nizom mjera, od zabrane javnih okupljanja i sportskih događaja do obustavljanja rada u ugostiteljskim objektima i prodavaonicama...

Zatvoreni su sportski i rekreacijski centri i obustavljena vjerska okupljanja. Opseg mjera s vremenom se samo povećavao, a jedno su vrijeme bile uvedene i propusnice. Ni dan-danas ne prestaju rasprave o (ne)opravdanosti nekih mjera. U četvrtak su u Hrvatskoj zabilježena 1242 nova slučajeva zaraze. Od 25. veljače 2020. ukupno je zabilježeno 1,106.557 slučajeva zaraze i 15.652 preminulih. Do jučer je testirano 4,709.395 osoba.

Zaključno sa 6. travnja, utrošeno je 5,231.660 doza cjepiva, što znači da je cijepljeno 59,45 posto ukupnog stanovništva, odnosno 70,71 posto odraslih. Interes za cijepljenje rapidno pada s dolaskom proljeća, pa je tako 6. travnja potrošeno samo 1850 doza cjepiva, a samo 200 osoba cijepljeno je prvom dozom. Zaključno sa 6. travnja 2,311.593 osoba cijepljeno je barem jednom dozom, a cijepljenje je završeno za 2,239.293 građana, što čini 68,61 posto odraslog stanovništva.

Najveću procijepljenost s obje doze ili s jednom Janssenovom, ima Grad Zagreb, 64,3 posto, slijedi Primorsko-goranska županija sa 61,8 posto. Najmanji broj pak ima Splitsko-dalmatinska županija s 45,3 posto, slijede Bjelovarsko-bilogorska s 46,6 i Zadarska s 46,8 posto. Ispod 50 posto je još i Šibensko-kninska. Prema analizi HZJZ-a koji je usporedio podatke do 27. ožujka, najčešće su obolijevali građani u dobi od 30 do 49 godina.

Pozitivne nalaze dobilo je 585.867 žena i 508.352 muškaraca. Koronu je imalo i 55 starijih od stotinu godina, i to jedanaest žena i 44 muškaraca, a svaki peti od njih uspio se oporaviti. Ukupan udjel umrlih među zaraženima iznosio je 1,42 posto, a najveći je zabilježen u dobnoj skupini od 90 do 99 godina, čak 30 posto, dok je u dobnoj skupini od 80 do 89 godina udjel bio 20 posto.

Od 210.000 zaraženih osoba u dobi do 19 godina preminulo ih je desetero, među njima i troje djece mlađe od devet godina. U toj je dobnoj skupini smrtnost bila najmanja. I u Europskom centru za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC) barataju podatkom da je u Hrvatskoj udjel preminulih u ukupnom broju svih zaraženih 1,41 posto.

Peru neslavni rekorder

Veći postotak u toj statistici od Hrvatske od zemalja članica Europske unije imaju samo Bugarska (3,2), Rumunjska (2,2), Mađarska (2,4) i Poljska (1,9). Prema statističkoj platformi Worldometers, Hrvatska je na osmom mjestu na svijetu po broju umrlih na milijun stanovnika (3854), a treća u EU.

Neslavni rekorder u toj je kategoriji Peru, na drugom je mjestu Bugarska, a na trećem Bosna i Hercegovina. Crna Gora je na šestom, Slovenija na 14., Italija 27., a Srbija 56. Diljem svijeta koronavirus je odnio 6,192.621 život, a oporavilo se 431,378.699 ljudi. I to nisu konačne brojke jer virus se i dalje širi. Još je tu. Najveći porast ovih dana bilježe Južna Koreja, Australija i Japan, a u Europi Austrija i Rusija.

