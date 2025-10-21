Naši Portali
NOVA ERA VOĆARSTVA

Hrvatska jabuka dobila novi dom: Otvoren najveći centar koji mijenja budućnost voćarstva

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Jolana Rak Šajn
21.10.2025.
u 18:27

U Hrvatskoj će se pak ove godine ubrati oko 35 tisuća tona jabuka, što je gotovo za trećinu manje nego lani. Kad je u pitanju potrošnja, ona u EU već godinama blago pada, a potrošači se okreću sortama s boljim okusom, čvrstoćom i duljom svježinom te sve više traže praktična pakiranja i jabuke s jasnim podrijetlom i održivom proizvodnjom.

Budućnost hrvatskog voćarstva ovisi o promišljenom ulaganju u proizvodnju voća - ne samo u površine, odabiru voćnih vrsta koje tržište traži, a isto tako i o ulaganjima u infrastrukturu i udruživanju. Samo tako možemo osigurati opstojnost proizvođača, veću dodanu vrijednost, stabilnu opskrbu, konkurentne cijene i održivu proizvodnju, kazao je predsjednik Hrvatske voćarske zajednice Branimir Markota na današnjem otvorenju logističko-distributivnog centra PZ Jabuka HR, najveće organizacije proizvođača jabuka u Hrvatskoj. U moderan, specijalizirani LDC u Križu uloženo je gotovo 26 milijuna eura, od čega je 15 milijuna eura osigurano kroz bespovratna sredstva iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO). Ostatak je pak financiran vlastitim učešćem članova zadrugara te kreditnim aranžmanima, što je najbolji primjer kako zajednički mogu funkcionirati javna potpora i privatna inicijativa.

LDC je otvorio predsjednik Vlade Andrej Plenković, istaknuvši kako....

- Sama ideja i prve pripremne radnje započele su 2022., a sa zemljanim radovima, odnosno izgradnjom logističko-distributivnog centra krenulo se sredinom 2023. Kao i u svakoj velikoj investiciji, suočili smo se s izazovima - od rasta cijena materijala do usklađivanja isporuka opreme - no sve smo uspješno savladali. Danas s ponosom otvaramo centar i stavljamo ga u puni pogon. Za voćarstvo je ovo veliki iskorak jer se osigurava kontinuitet proizvodnje i prisutnost domaće jabuke na tržištu. Potrošači od sada mogu računati na domaću jabuku visoke kvalitete kroz cijelu godinu, s jasnim podrijetlom i zajamčenom svježinom - rekao je upravitelj PZ JabukaHR Luka Cvitan. Ovogodišnji su prinosi jabuka puno manji od očekivanih zbog nepovoljnog utjecaja mraza u travnju, te sušnog perioda u lipnju, doznajemo od Cvitana. No kvaliteta je puno bolja u odnosu na prošlogodišnju sezonu u kojoj su klimatske promjene (u prvom redu visoke temperature i ekstremno dug period bez padalina) ostavile nemjerljive posljedice za proizvođače, a posljedično i na organizaciju koja trenutačno okuplja 50-ak zadrugara i pridruženih članova s proizvodnjom na više od 450 ha jabuke, što u komercijalnom smislu predstavlja tržišni udio od gotovo 30%. Zahvaljujući i novim skladišnim kapacitetima, u kojima se čuva jabuka, domaća jabuka ostat će dostupna na tržištu sve do iduće berbe. - Upravo je zato ulaganje u infrastrukturu poput LDC-a presudno za budućnost hrvatskog voćarstva - kazao je Cvitan te istaknuo kako hrvatski voćari očekuju od države nastavak investicijskih potpora.

- Budućnost vidimo u modernim tehnologijama, digitalizaciji i održivoj proizvodnji. Mlade treba motivirati kroz poticaje, edukaciju i pokazati im da poljoprivreda može biti moderan, profitabilan i inovativan posao - zaključio je. Novi LDC ubraja se među najveće i najmodernije specijalizirane centre za jabuku u Hrvatskoj. Ima hladnjače kapaciteta 6700 tona s ULO/DCA tehnologijom i vlastitu solarnu elektranu snage 480 kW. Investicija uključuje i sortirnicu kapaciteta do 15 t/h, pakirni centar na 3000 m2 u kojem se nalazi šest funkcionalnih linija za pakiranje jabuke i ostalog voća, linija za preradu industrijske jabuke i ostalog voća u 100% prirodne sokove koji su prisutni u gotovo svim trgovačkim lancima, te prostor za smještaj između 15-20 tisuća boks-paleta.

David Vlajčić, potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, kazao je kako je resorno ministarstvo do sada kroz NPOO osiguralo već 65 milijuna eura bespovratnih sredstava za izgradnju pet logističko-distributivnih centara diljem Hrvatske, ukupne vrijednosti investicija veće od 110 milijuna eura. - Na taj način gradimo mrežu moderne infrastrukture za voće i povrće, jačamo konkurentnost domaće poljoprivrede i osiguravamo da dodana vrijednost ostane u rukama naših proizvođača i lokalnih zajednica. Ministarstvo će i dalje podupirati ulaganja koja doprinose prehrambenoj samodostatnosti i održivoj budućnosti hrvatskog voćarstva - naglasio je ministar.

Čelnik HVZ-a Branimir Markota pozitivnim je ocijenio brojne mjere Vlade koje su pomogle u stabilizaciji sektora. Smatra kako je potrebno i dalje prilagođavati politiku novim izazovima; globalnim, klimatskim i financijskim - kako bi proizvođači ostali konkurentni i u budućnosti nastavili razvijati sektor voćarstva. - Ako država prepozna i nastavi pratiti ovakve investicije, koje direktno utječu na povećanje i rast proizvodnje te postizanje konačnog cilja - ostvarivanja prehrambene suverenosti, vjerujemo da će hrvatska jabuka i domaće voće postati još više konkurentno i prisutno i izvan naših granica, dok potrošačima možemo zajamčiti više domaće, sigurne i kvalitetne hrane - zaključio je Markota.

PZ JabukaHR je prva u RH dobila certifikat Dokazana kvaliteta - Hrvatska, te surađuje sa gotovo svim trgovačkim lancima u RH, bilo da se radi o svježoj jabuci ili 100% prirodnom soku. Suradnja sa renomiranim trgovačkim lancima nosi i određene obveze, a u prvom redu obvezu certificiranja proizvodnje GlobalGAP + GRASP certifikatom. Novi objekt uspješno je prošao i audit certifikata IFS Food. EU proizvodnja ove godine manja je za 0,1 posto, no ako ovogodišnje očekivane prinose stavimo u odnos sa trogodišnjim ili petogodišnjim prosjekom, radi se o padu od gotovo 7,5%, što na proizvodnim količinama, većima od 10 milijuna tona, predstavlja veliko smanjenje, kažu iz HVZ-a.

U Hrvatskoj će se pak ove godine ubrati oko 35 tisuća tona jabuka, što je gotovo za trećinu manje nego lani. Kad je u pitanju potrošnja, ona u EU već godinama blago pada, a potrošači se okreću sortama s boljim okusom, čvrstoćom i duljom svježinom te sve više traže praktična pakiranja i jabuke s jasnim podrijetlom i održivom proizvodnjom. Godišnje se u EU u prosjeku pojede 14-15 kg po stanovniku godišnje, a u Hrvatskoj oko 12 kilograma. Zna li se da su najveći potrošači jabuka u Eropi Austrijanci i Nijemci, gdje se godišnja potrošnja kreće između 18 i 20 kilograma po stanovniku - to je najbolji dokaz i da Hrvatska ima prostora za rast, pogotovo ako domaća jabuka bude dostupna cijele godine i više se promovira njezina zdravstvena vrijednost. Zato i nije čudno što se otvorenje LDC-a održalo upravo danas, na Svjetski dan jabuka, 21. listopada.

Infromacije o PZ JabukaHR

PZ JabukaHR najveća je i najstarija proizvođačka organizacije u RH, koja broji osamnaest članova - istaknutih proizvođača jabuka sa proizvodnim površinama od gotovo 250 hektara jabuke. Organizacija surađuje i sa desecima drugih proizvođača jabuke, s kojima u ovome trenutku na godišnjoj razini skladišti, konfekcionira i na tržište stavlja (u prvom redu kroz kanale retail-a) između 12.000 i 15.000 tona jabuke.

Danas okuplja 50-tak članova i pridruženih članova (od čega trenutno 18 zadrugara) iz središnje Hrvatske, Slavonije i Međimurja. Kontrolira proizvodnju jabuke na više od 450 hektara, što u komercijalnom smislu predstavlja tržišni udio od gotovo 30 posto. Posebno veseli što se u zadruzi nalazi i sve veći broj mlađih proizvođača koji nastavljaju obiteljsku tradiciju, a prosječna starost istih se kreće oko 40 godina, što je najveća vrijednost ove organizacije.

PZ JabukaHR je prva u RH, dobili certifikat Dokazan kvaliteta - Hrvatska, te surađuje sa gotovo svim trgovačkim lancima u RH, bilo da se radi o svježoj jabuci ili 100% prirodnom soku. Suradnja sa renomiranim trgovačkim lancima nosi i određene obveze, a u prvom redu obvezu certificiranja proizvodnje GlobalGAP + GRASP certifikatom. Novi objekt uspješno je prošao i audit certifikata IFS Food. Posebno ističu kako je udruživanje ključno za razvoj voćarstva - pojedinačno nitko ne bi mogao realizirati ovakav projekt. LDC pokazuje što proizvođači mogu postići kada djeluju zajedno: stabilnu opskrbu, zajednički nastup na tržištu i snažniji brend.

Svjetski dan jabuke - stanje na tržištu

Svjetski dan jabuke se obilježava svake godine, 21. listopada. Jabuka simbolizira zdravlje, tradiciju i održivu domaću proizvodnju. Radi se o voćnoj vrsti koja na našem podneblju daje izvrsne rezultate po pitanju nutricionističkih i prehrambenih vrijednosti - jedno je od najzdravijeg voća - bogata je vlaknima, vitaminima i antioksidansima, a redovita konzumacija pridonosi zdravlju srca, probave i jačanju imuniteta.

EU proizvodnja ove godine manja je za 0,1 posto, no ako ovogodišnje očekivane prinose stavimo u odnos sa trogodišnjim ili petogodišnjim prosjekom, radi se o padu od gotovo 7,5%, što na proizvodnim količinama, većima od 10 miliona tona, predstavlja veliko smanjenje. Hrvatska će ove godine imati oko 35 tisuća tona jabuka, što je gotovo za trećinu manje nego lani. U EU potrošnja jabuka po stanovniku već godinama blago pada, a potrošači se okreću sortama s boljim okusom, čvrstoćom i duljom svježinom. Uz to, sve se više traže praktična pakiranja i jabuke s jasnim podrijetlom i održivom proizvodnjom.

Prosjek u EU se kreće oko 14-15 kilograma po stanovniku godišnje, dok je u Hrvatskoj to nešto niže - oko 12 kilograma. Najveći potrošači jabuka u EU su Austrijanci i Nijemci, gdje se godišnja potrošnja kreće između 18 i 20 kilograma po stanovniku. Upravo to pokazuje da Hrvatska ima prostor za rast kroz veću dostupnost domaće jabuke tijekom cijele godine i promociju njezine zdravstvene vrijednosti.

