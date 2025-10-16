Premium Chicken Company ne odustaje od ulaganja vrijednih 600 milijuna eura

Unatoč nedavnim medijskim napisima i izjavama državnog tajnika Tugomira Majdaka o povlačenju ukrajinskih investicija iz Hrvatske, tvrtka Premium Chicken Company d.o.o. poručuje – projekt “Peradarska proizvodnja kružnog gospodarstva” u Sisačko-moslavačkoj županiji se nastavlja - priopćili su jučer iz te kompanije iza koje stoji tvrtka Renaissance Capital ukrajinskog poduzetnika Andrii Matiukhe, koji je u nas poznatiji po FavBet kladionicama. Tvrde kako se izjava državnog tajnika Majdaka ne odnosi na Premium Chicken Company, već na drugu tvrtku – MHP, koja je, podsjetimo, vlasnik i slovenske Perutnine Ptuj u sklopu koje posluje i Pipo Čakovec.

- Mi kao Renaissance Capital d.o.o. u Hrvatskoj imamo niz projekata, od kojih je jedan izgradnja projekta ‘Peradarska proizvodnja kružnog gospodarstva’ društva Premium Chicken Company, vrijednog više od 600 milijuna eura. Izuzimamo se od izjave državnog tajnika Majdaka i naglašavamo kako se ona odnosila na tvrtku MHP. Također, želimo istaknuti da naša tvrtka Premium Chicken Company nije odustala od projekta na području Sisačko-moslavačke županije, u koji je do sada uloženo više od 45 milijuna eura - izjavila je dr. sc. Suzana Audić Vuletić, direktorica Renaissance Capitala. U priopćenju se naglašava kako projekt Premium Chicken Company d.o.o. ima ključnu ulogu u jačanju hrvatske prehrambene samodostatnosti, smanjenju ovisnosti o uvozu i poticanju održive, domaće proizvodnje hrane.

Riječ je o jednom od najvećih privatnih ulaganjakoji uključuje izgradnju modernih pogona za peradarsku proizvodnju, prateće infrastrukture te sustava za energetsku učinkovitost i preradu otpada u obnovljive izvore energije – sve u skladu s načelima kružnog gospodarstva - poručili su.